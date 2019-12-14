BİST110.4770,33EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Sanayi Bölgesi’nin içme suyu LTB’den
    ABONE OL
    14.12.2019 - 07:50 |

    Sanayi Bölgesi’nin içme suyu LTB’den

    Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) şehir altyapısına yaptığı yatırımlar kapsamında Sanayi Bölgesi’nde takviye içme suyu sağlanması için hazırladığı proje, dün atılan imzalarla hayata geçiriliyor.

    Sanayi Bölgesi’nin içme suyu LTB’den

    Organize Sanayi Bölgesi’ne Takviye İçme Suyu Sağlanması Projesi ile ilgili ihaleyi kazanan Sütçüoğlu Ltd. ile sözleşme imzalandı.
    LTB’den yapılan açıklamaya göre, toplam 141 bin 200 TL’lik öz kaynak yatırımı ile Taşkınköy’den “menholler” aracılığıyla Sanayi Bölgesi’ne ulaştırılacak su ile başta Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi olmak üzere sıkıntı yaşayan tüm işletmelere yeterli miktarda ve kesintisiz su akımı sağlanması hedefleniyor.

    LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2019 yılının son ihale sözleşmesine imza attıklarını ifade ederek, Sanayi Bölgesi’nde uzun süredir sıkıntı yaşanan içme suyu kullanımı konusunda çok önemli bir adım atıldığını belirtti. Bu proje ile sanayicilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına hareket ettiklerini belirten Başkan Harmancı, projenin bundan sonraki adımları perçinleyeceğinin de altını çizdi.

    14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e geliyor...

    70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

    70 bin dolar çöpe gidince... Konya'da inanılmaz olay

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Çocuklar neden ders çalışmıyor?

    Sıradaki Haber