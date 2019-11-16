Şehitler anıtına çelenk

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Türk Milletinin Kahraman Evlatları, aziz şehitlerimiz... Cumhuriyetimizin kuruluşunun 36. yılı vesilesiyle huzurlarınızda bulunmaktayız. Türk milletinin gelecek nesillerine huzurlu güvenli ve en önemlisi bağımsız bir vatan bırakmak için canınızı hiç düşünmeden feda ettiniz. Kanlarınızla canlarınızla var ettiğiniz bu eşsiz vatanı Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatabilmek için var gücümüzle çalışacağımıza aziz hatıralarınız önünde söz veriyoruz.

Minnet ve şükranlarımızla

Ruhlarınız şad olsun.”