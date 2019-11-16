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    HaberlerKıbrıs HaberleriŞehitler anıtına çelenk
    16.11.2019 - 07:50 |

    Şehitler anıtına çelenk

    KKTC’nin 36. kuruluş yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa’da ilk tören Şehitler Anıtı’nda düzenlendi. Törende, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

    Şehitler anıtına çelenk

    Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:
    “Türk Milletinin Kahraman Evlatları, aziz şehitlerimiz... Cumhuriyetimizin kuruluşunun 36. yılı vesilesiyle huzurlarınızda bulunmaktayız. Türk milletinin gelecek nesillerine huzurlu güvenli ve en önemlisi bağımsız bir vatan bırakmak için canınızı hiç düşünmeden feda ettiniz. Kanlarınızla canlarınızla var ettiğiniz bu eşsiz vatanı Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatabilmek için var gücümüzle çalışacağımıza aziz hatıralarınız önünde söz veriyoruz.
    Minnet ve şükranlarımızla
    Ruhlarınız şad olsun.”

    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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