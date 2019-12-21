Şehitler düzenlenecek törenlerle anılacak

Yarın tüm ilçelerdeki törenler yanında Pazar günü Ayvasıl Şehitleri, Pazartesi Larnaka Şehitleri, Salı Kumsal Şehitleri, Çarşamba ise Kaymaklı şehitleri anılacak. Hafta nedeniyle siyasiler, kurum ve kuruluşlar, anma mesajlar yayımlıyor.



Şehitleri anma etkinlikleri, yarın 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Kurmay Binbaşı Hakan Işık’ın BRTK radyo ve televizyonundan yapacağı konuşmayla başlayacak.



Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci tören saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek. Şehitleri Anma Programı ise saat 09.50’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.



Piyade Kurmay Binbaşı Hakan Işık’ın radyo ve televizyon konuşması, saat 18.00’de tekrarlanacak.



21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yarın tüm camilerde 11.49’da Mevlid-i Şerif okunacak.



Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek. Girne’deki tören yarın saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliği’nde yer alacak.

Gazimağusa’daki tören yarın 10.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak.



Lefke’deki tören Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde saat 10.00’da başlayacak.



Güzelyurt’ta 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 11.30’da başlayacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek.