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    HaberlerKıbrıs HaberleriŞehitliğe karanfil bıraktılar
    17.11.2019 - 07:50 |

    Şehitliğe karanfil bıraktılar

    Karadeniz Kültür Derneği, Yavuz Çıkarma Plajı Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni ziyaret ederek karanfil bıraktı.

    Şehitliğe karanfil bıraktılar

    Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin geleceği olan gençlerle birlikte 36. Yıldönümü münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında önemli bir mihenk taşı olan Yavuz Çıkarma Plajı Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni, gençlik kolları ve horon ekibiyle birlikte ziyaret edip Karaoğlanoğlu şehitliğindeki 71 şehidin kabirlerine karanfiller bıraktıklarını söyledi.

    Şehitliğe karanfil bıraktılar

    Özgürlüğün hangi bedellerle kazanıldığını bilen, ona sahip çıkan gençler olduğu sürece ülkenin  geleceğinin emin ellerde olduğunu belirten Civelek, “Özgürlüğümüzün değerini bilmeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını devam ettirmek için tarihimize yakışır bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

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