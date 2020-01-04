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    HaberlerKıbrıs Haberleri Seyrüsefer harçları internetten ödenebilecek
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    04.01.2020 - 07:50 |

    Seyrüsefer harçları internetten ödenebilecek

    Araç seyrüsefer harçları 6 Ocak Pazartesi itibariyle internet üzerinden (online) ödenebilecek.

    Seyrüsefer harçları internetten ödenebilecek

    Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, www.bub.gov.ct.tr adresinde “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasında 6 Ocak itibarıyla seyrüsefer harcı ödeme olanağı tanınacak.

    Doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, kullanıcıların bu süre zarfında karşılaştığı sorunları “1300” numaralı telefon ile veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile iletmeleri rica edildi.

    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
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