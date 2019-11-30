Sınır kapısında 250 gr uyuşturucuyla yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.