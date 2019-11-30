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    HaberlerKıbrıs Haberleri Sınır kapısında 250 gr uyuşturucuyla yakalandı
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    30.11.2019 - 07:50 |

    Sınır kapısında 250 gr uyuşturucuyla yakalandı

    Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan A.M.’nin (29) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

    Sınır kapısında 250 gr uyuşturucuyla yakalandı

    Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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