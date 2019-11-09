Sivil Toplum Örgütleri Girne'de toplandı

Türk Birliği Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen toplantıya, 13 ülkeden 15 genç sivil toplum örgütünden temsilciler katıldı. Başbakan Ersin Tatar, gelinen aşamada Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve hidrokarbon alanında verilen mücadele içerisinde, KKTC devletinin çok daha fazla değer kazandığını, dolayısıyla KKTC'yi güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

"Birlik olursak bundan hepimizin faydası olacaktır" diyen Tatar, Barış Pınarı Harekatı'nda da Türkiye'nin gösterdiği başarının Türkiye devletinin gücünü bir kez daha gösterdiğini, Türk soylarının Türkiye'nin ekseninde birlik ve beraberlik içerisinde mücadele vermesi gerektiğini ifade etti. Gönül birliği, tarih birliği, gelecek birliği duygularını paylaşabilmenin ve hissedebilmenin en büyük onur olduğunu kaydeden Tatar, "Birlik, beraberlik ve gelecekte daha büyük başarılan elde edebileceğimizi düşünebilmek en büyük erdemdir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkün yaşadığı her yerdeki sorunları dert edip toplantıyı düzenlemenin önemini vurguladı. Çok önemli bir dönemden geçildiğini, Türk milletinin dönüm noktalarından en önemlisinin İstiklal Harbi'nin yaşandığı dönem olduğunu kaydeden Başçeri, aynı şekilde Türk milleti ve adada yaşayan Türk halkı için planlar yapıldığını ancak Kıbrıs Türk halkının bu planlara direndiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin de 1974'te bu planları yırtıp attığını kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu ancak bazı kuruluşların emperyalist güçlerin hizmetinde de kullanılabildiğini kaydetti. Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray Büsküvütçü, sivil toplum kuruluşlarının devlete zıt yapılarda hareket etmemesi gerektiğini savundu ve "Özellikle Türkiye ve KKTC'de Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail desteklik sivil toplum kuruluşu görünümlü yapıların kültürel yapımızı yozlaştırması ile Türklük ve İslam bilincini günden güne eritmesiyle karşılaşılmıştır" dedi.

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Güven Arıklı, bu bayrağı her ülkede, her tür engellemelere rağmen dalgalandırarak, "inandıkları davayı" anlatmaya çalıştıklarını söyledi.