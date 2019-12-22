Sizi sonsuza kadar unutmayacağız

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi. Anma töreninin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi.

Şehitler Abidesi önündeki anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından son buldu.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Ertürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet CTP Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

‘Büyük fedakarlık’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz; 21 Aralık 1963’ün 56.yılında sizi rahmet ve saygı ile anıyoruz.

Bu topraklarda başı dik onurlu bir toplum olarak yaşayabilmemiz için yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yaparak canınızı verdiniz.

Bu fedakarlığınız sayesinde bugün geleceğe daha umutla bakabiliyoruz. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir geleceği öngörebiliyoruz.

Bugün geldiğimiz aşamada, Adamızda geçmiş acıların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir.

Bu dileğin gerçekleşebilmesi için elbette Atatürk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkesinin ışığında yürüyeceğiz. Ancak geçmişin acılarından dersler de çıkararak geleceği kuracağız. Bu düşüncelerle manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

‘Ruhunuz şad olsun’

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz; Sizler Kıbrıs Türk halkının eşi görülmedik bir zülüm ve haksızlığa karşı verdiği var olma mücadelesinde canlarınızı feda ederek şahadet mertebesine eriştiniz.

Kahraman Kıbrıs Türk halkı Mehmetçik ile beraber mübarek kanlarınızı dökerek vatanlaştırdığınız bu topraklar üzerinde huzur ve güven içerisinde özgürce yaşamanın ve kendi kendini yönetmenin erdemiyle aziz hatıranızı sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığındadır.

Yüce Türk milleti ve onun bağrından çıkmış kahraman Türk ordusunun mensupları olarak bizler de bu emsalsiz mücadeleden aldığımız güçle dün olduğu gibi bugün de kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve Mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam etmekteyiz. Kabirlerinizde rahat uyuyunuz. Bu anlamlı günde hepinizi rahmet minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

‘Özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz’

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Binbaşı Hakan Işık, Kıbrıs’ta 56 yıl önce Rumlar tarafından masum insanların katledildiğini belirterek, Kıbrıs Türk mücadele şehitlerini andı. Gelecek nesillerin geleceğe emin adımlarla yürümesi için geçmişini ve geçmişte verilen mücadelenin önemini bilmesinin önemli olduğunu belirten Işık, Kıbrıs milli mücadele tarihi, katliamlar ve bugüne kadar gelinen mücadeleleri anlattı.Işık, bugün her ailede geçmişin acı hatıralarının bulunduğunu belirterek, bir ailenin o yıllarda yaşadığı acı anılarını belirtti. Kıbrıs Türk halkının Rumlara karşı örnek bir direniş sergilediğini ve 11 yıl soykırıma ve saldırılarına direndiğini, 1974’ten sonra ise bugün özgür şekilde yaşıyorsa bunu şehitlere borçlu olduğunu belirten Işık, “Şehitlerimiz rahat uyuyunuz. Geçmişi asla unutmayacağız unutturmayacağız. Ne toprak ne özgürlük ne bayraktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.

‘KKTC er ya da geç tanınacak’

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önündeki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi.

Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programı; öğrencilerin seslendirdiği türküler, belgesel gösterimi ve oratoryo ile son buldu.

Anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptı.

Bora, bugün, 56 yıl önce kanlı Noel olayını idrak ettiklerini ve düşündükçe irkildiklerini ifade ederek, yaşadıkları acıların, insanların feryatlarının hala kulaklarında olduğunu söyledi.

1963 Kanlı Noel’ini, Rumların saldırı ile katliamlarını, Kıbrıs Türk hakkının çektiği acıları, 11 yıl boyunca verdiği mücadeleleri anlatan Bora, Rum saldırılarına karşı mücadele eden, topraklarını, Kıbrıs Türk halkını koruyan ve canını bu uğurda feda eden şehitleri rahmetle ve saygıyla andı.

Bora, gelinen son aşamada KKTC’nin tanıtılmasını istemelerinin hakları olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta KKTC’nin var olduğunu ve er geç tanınacağını kaydetti.

‘Acıları unutmak mümkün değil’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Pilli, Kıbrıs Türk halkının Adadaki var olma mücadelesi sırasında tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen trajik olayların üzerinden 56 yıl geçmiş olmasına rağmen bu büyük mücadele ve acıları unutmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Anavatan Türkiye’den alınan güç ve destekle şartlar ne olursa olsun KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin büyük bir kararlılıkla korunmaya devam edileceğini belirten Pilli, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı üzerinde derin izler bırakan tarihte kara bir leke olarak yerini alan bu soykırım hareketinin bir daha asla yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Büyük bir cesaret ve fedakârlık göstererek Kıbrıs Türkleri’nin toplumsal varoluş mücadelesi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kahramanlarımızın huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyorum.”

YDÜ’de Milli Mücadele sergisi açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinin Sanatsal İzleri” temalı karma sergi açılıyor. YDÜ’den verilen bilgiye göre, sergi yarın saat 09.00’da İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Sergi, Gazi Üniversitesinde eğitim alan ve Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi sırasında şehit düşen Hüseyin Ruso, Mehmet Mustafa, Hüseyin Salih Bora, Turgut Sıtkı ve Kemal Özalper anısına düzenleniyor. Sergide, Türkiye Cumhuriyeti’nden 88 sanatçı tarafından görsel sanatların çeşitli alanlarında hazırlanan 88 eser sergilenecek. Eserlerde Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin evreleri tasvir edilecek.

Bayraklar göndere çekildi

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Güzelyurt’ta Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı. Törende anıta çelenklerin konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve şiirler okundu.

Akıncı, Girne’de satranç turnuvası açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Rızkı anısına düzenlenen “2020 Girne Satranç Turnuvası”nın açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, eski milletvekili, belediye başkanı, spor insanı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı’nın 100’üncü doğum yılı anısına, Ziya Rızkı Vakfı ve Satranç Eğitim Merkezi tarafından Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda düzenlenen 2020 Girne Satranç Turnuvası’nın sembolik ilk hamlesini yaparak, turnuvanın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, Ziya Rızkı Vakfı ve Satranç Eğitim Merkezi’ne, güçlerini birleştirip düzenledikleri güzel etkinlik nedeniyle teşekkür etti.

Toplumsal varoluş mücadelesinin en değerli isimlerinden Ziya Rızkı’nın herhangi bir maddi menfaat ve makam beklemeden halkı için ömrü boyunca yapmış olduğu hizmetlere vurgu yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ziya Rızkı demek halka dürüstlük ve şevkle hizmet etmek demek” diye konuştu.

Ziya Rızkı’nın herkesin “Ziya Babası” olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, rahmetli Ziya Rızkı ile sosyal demokrasi mücadelesinde birlikte yol arkadaşlığı yaptıklarını ifade etti.

‘Geçmişten ders almalıyız’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 21 Aralık’ın Kıbrıs Türkü’nün egemenliği ve bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin ve ödediği bedellerin somut bir kanıtı olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, “Aziz şehitlerimizi ve onların canlarını neyin uğruna feda ettiklerini bize kimse unutturamaz” dedi.

Verilen büyük ve şanlı mücadelenin bir sonucu olarak ulaşılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin bir emaneti olduğu gerçeğini asla unutmadan ileriye yürümeyi sürdüreceklerini kaydeden Taçoy, “Devletimizi yüceltmek bizlerin aziz şehitlerimize boynumuzun borcudur” ifadesini kullandı.

Taçoy, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Rum toplumunda Enosis emelinin hala daha yaşadığını belirterek, “Ellerini Kıbrıs Türklerinin kanına bulamış olanlar, bugün çalıntı bir devlet kisvesiyle, aynı amaçla hareket etmeyi sürdürmekte ve bizi egemenliğimizden mahrum bırakmaya çalışmaktadırlar” dedi.

“Kanlı Noel” geride kalmış olsa da Kıbrıs Rum toplumunda ENOSİS emelinin ne yazık ki hala yaşamakta olduğunun altını çizen Taçoy, bu nedenle geçmişten ders alınarak geleceği planlamak gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin bir emaneti olduğunu, devleti yüceltmenin bir borç olduğunu kaydeden

Taçoy mesajında, “Şehitlerimizi asla unutmadık, unutturmayacağız da” ifadelerini kullanarak, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde canlarını feda eden şehitleri rahmet ve şükranla andı.