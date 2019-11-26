‘Söyle Kıbrısım’ etkinliği geliri müzeye

Sanat etkinliğinden elde edilen gelir Gazimağusa’da KIBATEK Vakfı Genel Merkez Binası’nda açılmaya çalışılan ‘Kıbrıs Türk Edebiyat Müzesi’ne bağışlanacak.

Söyle Kıbrısım gösterisinde; Bariton Evren Karagöz, piyanist Burcu Müniroğlu Karagöz eşliğinde Kıbrısa özgü türkü, şarkı ve ağıtları seslendirirken; Edebiyat Öğretmeni Dervişe Güneyyeli Kutlu program akışına uygun olarak öykü ve şiirler okudu. Minik öğrenciler de canlı heykel olarak yer aldı.



Kalabalık bir sanatsever topluluğunun Atatürk Kültür Merkezi’ni doldurduğu gösteriyi Rum Meclisi eski milletvekili Keti Klerides de izledi. KIBATEK Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Bozkurt, gösteriden sonra yaptığı konuşmada; KIBATEK Vakfı’nın her türlü güçlüğe rağmen çalışmalarına devam ettiğini, Kıbrıs Türk Ededebiyat Müzesi’nin herkes için öğretici bir yer olacağını belirterek, gösteride yer alan ve gösteriyi gerçekleştirmek için çalışan herkese ve Girne Ada Lions Kulübü ve yönetim kuruluna sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti.









Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Alev Ulubay da konuşmasında Federasyonun Uluslarararası Lions Kulüplerinin bir parçası ve onun programına uygun olarak beş ana dalda faaliyetlerine devam ettiğini, Girne Ada Lions Kulübü’nün gerçekleştirdiği Söyle Kıbrısım etkinliğini bu faaliyetlerden biri olarak gördüklerini söyleyerek katkısı olan herkese teşekkür etti.Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Esen Yalın Aktoprak da konuşmasında, Kulübün sağlık ve eğitim konularındaki bağış ve etkinliklerinin yanında kültür faaliyetlerine de önem verdiklerini söyleyerek, bu geceyi düzenlemekteki asıl amacın elde edilecek gelirle Kıbrıs Türk Edebiyatı Müzesi’nin gerçekleştirilmesi çalışmalarına bir nebze de olsa katkı yapmak olduğunu açıkladı.