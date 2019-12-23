‘Tanıtımda ambargoyu aştık’

Turizmde tercih edilmeyi başarmış diğer ülkeler gibi Kuzey Kıbrıs’ın da değişen turist profiline ulaşmak için dijital çağın imkanlarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini söyleyen Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın turistik olanaklarını İngiltere’nin Daily Mail, Independent, Sky News, The Telegraph, Evening Standart, Accuweather gibi 50’den fazla kategoride trafiği en yüksek ve saygın dijital platformunda tanıtıldığını aktardı. Üstel, yapılan ve devam eden tanıtımların ilk iki ayında 2.4 milyonun üzerinde görsel gösterim, 190 binin üzerinde de video izlenmesine ulaşıldığını vurguladı.