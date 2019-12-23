23.12.2019 - 07:50 |
‘Tanıtımda ambargoyu aştık’
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tanıtım ambargosunu dijital pazarlama ile bertaraf ettiklerini vurguladı. Üstel, yaptığı yazılı açıklamada her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağın yaşandığına işaret ederek, turizmin en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişken küresel bir sektör konumunda olduğunun altını çizdi.
Turizmde tercih edilmeyi başarmış diğer ülkeler gibi Kuzey Kıbrıs’ın da değişen turist profiline ulaşmak için dijital çağın imkanlarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini söyleyen Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın turistik olanaklarını İngiltere’nin Daily Mail, Independent, Sky News, The Telegraph, Evening Standart, Accuweather gibi 50’den fazla kategoride trafiği en yüksek ve saygın dijital platformunda tanıtıldığını aktardı. Üstel, yapılan ve devam eden tanıtımların ilk iki ayında 2.4 milyonun üzerinde görsel gösterim, 190 binin üzerinde de video izlenmesine ulaşıldığını vurguladı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.