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    HaberlerKıbrıs HaberleriTarım Dairesi’nden Alaniçi köyünde eğitim
    12.11.2019 - 07:50 |

    Tarım Dairesi’nden Alaniçi köyünde eğitim

    Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Alaniçi köyü ile sürdürecek.

    Tarım Dairesi’nden Alaniçi köyünde eğitim

    Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 15.00’de Haşim Tankı’nın tarlasında üreticilerle buluşularak, tahıl arazisi gezilecek ve tahıl üretimi, ekimden hasata kadar geçen süreç ve yaşanan sorunlar ile ilgili eğitim verilecek.

    Aynı gün saat 18.00’de Alaniçi köy kahvehanesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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