Tatar: Büyük bir heyecan yaşadım

“KKTC birlik beraberlik içinde dünyaya bir haykırışımızdır çünkü Kıbrıs’ta bir haksızlık yaşanmıştır. Rumlar bütün adayı yönetmek istemiş, Kıbrıslı Türkleri canlı canlı mezarlara gömmüşler, Kıbrıslı Türklerin yok olması için plan program yapmışlardır” diyen Tatar bu planların 20 Temmuz Barış Harekatı sayesinde hayata geçemediğini dile getirdi.

“20 Temmuz Barış Harekâtıyla Kıbrıs Türkü tekrar yaşam şansı buldu. KKTC’nin kurulmasıyla yeni bir dönem başladı” diyen Başbakan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi yönetim noktasında belki sınıfı geçemedik, belki istediğimiz kadar adalet dağıtamadık, ekonomimizi daha üretken bir yapıya ulaştıramadık. Ama günün sonunda bir devlet, kendi fonksiyonlarıyla kuzeyde onuruyla başı dik özgür bağımsız yaşayacağı bir ortam yarattık.”

KKTC ilan edildiğinde Başbakan Tatar 23 yaşındaydı ve İngiltere’de bulunuyordu. KKTC’nin ilan edildiğine ilişkin haberi de Londra’da bir tren istasyonunda, İngiliz basınından öğrendi.

Tatar şunları söyledi: “İngiltere’de Londra’da bir tren istasyonundaydım. The Times gazetesini aldım. ‘Kıbrıslı Türkler bağımsızlık ilan etti’ yazıyordu. Trene binmek üzereyken bu sürmanşeti gördüm, adeta titredim, büyük heyecan yaşadım. Dün gibi anımsıyorum. KKTC’nin ilanı, benim bir Kıbrıslı Türk olarak kendime inancımı artırdı. Bir devlet sahibi oldum. Sahiplik hissettim, gurur duydum.”

Geçen 36 yılda eksiklikler olsa da Kuzey’de kendi fonksiyonlarıyla çalışan bağımsız bir devlet kurulduğuna dikkat çeken Tatar, KKTC’den bahsederken Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın unutulmaması gerektiğine işaret ediyor.