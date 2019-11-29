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    HaberlerKıbrıs Haberleri Tatar, Türkiye Londra Büyükelçisi ile görüşecek
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    29.11.2019 - 07:50 |

    Tatar, Türkiye Londra Büyükelçisi ile görüşecek

    Başbakan Ersin Tatar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere dün akşam yerel saatle 19.45’te Londra’ya gitti.

    Tatar, Türkiye Londra Büyükelçisi ile görüşecek

    Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek. Ayrıca Türkiye Londra Büyükelçisi ile de görüşecek olan Tatar, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunarak basın toplantısı da düzenleyecek.
    Tatar, Londra’daki temaslarını tamamlamasının ardından cumartesi günü yurda dönecek.

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