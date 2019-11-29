Tatar, Türkiye Londra Büyükelçisi ile görüşecek

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin sivil toplum örgütleri ile bir araya gelecek. Ayrıca Türkiye Londra Büyükelçisi ile de görüşecek olan Tatar, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunarak basın toplantısı da düzenleyecek.

Tatar, Londra’daki temaslarını tamamlamasının ardından cumartesi günü yurda dönecek.