Teknecik Santrali için testler başlıyor

Kıb-Tek’den yapılan açıklamaya göre, numuneler bugün 14.30-17.00 saatleri arasında KIB-TEK yetkilileri, bağımsız denetçi firma R.L.Egemen & Co Ltd yetkilisi / yetkilileri, iki Tasdik Memuru, akaryakıtı temin eden firma yetkilisi / yetkilileri nezaretinde alınacak.

Alınan numuneler daha sonra akreditasyon onaylı, analiz laboratuvarına gönderilerek analizler yaptırılacak.

Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaşım için Lefkoşa, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlük binasından servis konulacak. Servis saat 13:30’da KIB-TEK Genel Müdürlük Binası önünden hareket edecek ve Girne üzerinden Teknecik Elektrik Santrali’ne gidecek.

Numune alma işlemine katılacak misafirlerin gemiye çıkacak şekilde ve iş güvenliğine uygun kıyafet giymeleri (topuksuz ve tabanı kaygan olmayan ayakkabı vb.) gerekiyor. Ayrıca gemi üzerinde cep telefonu, çakmak veya kıvılcım çıkaracak herhangi bir alet kullanmak yasaktır.

Açıklamada, geminin santrale saat 13:00’de gelmesinin beklendiği ancak hava ve deniz koşullarına bağlı olarak geminin gelişinin gecikmesi durumunda numune alma işleminde de gecikme yaşanabileceği kaydedildi.