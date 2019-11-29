TUFAD Başkanlığı’na Turgay getirildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Olağanüstü Genel Kurulda TUFAD başkanlığına Arzu Turgay getirildi.



Yeni dönem yönetim kurulu görev dağılımı ise şöyle: “Asbaşkan Mustafa Erkan, Sekreter Erçin Selasiye, Sayman Şerife Aşkın Dündenrazı, Halkla ilişkiler Onur Üçüz, Turizm Sorumlusu Cemil Çağra,

Sosyal Faaliyetler Sema Teksan, Ebru Ezici, Kültür Sanat Nurten Dayı Üçüz, Nilay Şimşekoğlu Lokal sorumlusu İnanç Turgay, Murat Özcevher

Denetim Kurulu; Erdinç Selasiye, Dervişe Duran, Burcu Acumsal.

Disiplin Kurulu; Mustafa Şah, Ayşe Kişmir, Nildem Akyazıcı”