Turizm Bakanlığı’nın bütçesi 75 milyon TL

Komite yarın İçişleri Bakanlığı Bütçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesini görüşecek.



Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, tüm katkı koyan milletvekillerine teşekkür ederek, yapılan tüm katkı eleştiri ve önerilerin ülke turizmi ve çevreye verilen önemi gösterdiğini söyledi.



Üstel, ulaşımın; bir ada ülkesi ve özellikle direkt uçuşların olmadığı KKTC için çok önemli olduğunu, İngiltere’den veya diğer yerlerden yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalıştıklarını, yeni havalimanı da açılınca bütün hukuk yolları zorlanılarak ülkeye direkt uçuşların zorlanabileceğini söyledi.



Üstel, turizmin ülkede bir politika içinde yürütülmesinin, plan programın önemine işaret ederek, 2021-2023 yılları için gerekli tüm adımları tüm paydaşlarla birlikte yapacaklarını ifade etti, 11 Ocak 2020’de turizmde bir devlet politikası oluşturmak amacıyla “Turizm Şurası” yapacaklarını kaydetti.



DP Milletvekili Fikri Ataoğlu da, komitede yaptığı konuşmada, ülke turizminin ileriye yönelik adımlar atmasının, azalan bir bütçe ile olamayacağını ifade ederek, Maliye Bakanlığının turizmin istenen yere gelebilmesi için katkıları artırması gerektiğini söyledi.



Ataoğlu, eğitim ve turizmin ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu; eğitimde yeterli üniversite sayısına gelindiğini ancak turizmin büyümesinin hiçbir zaman durmayacağını, turizmin büyüdükçe büyüyebileceğini kaydetti.