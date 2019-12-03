‘Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma bir milattır’

Oğuzhan Hasipoğlu, “Türkiye”nin ilk kez 2011 yılında ülkemiz ile imzalamış olduğu Kıta Sahanlığı Sınırlandırma anlaşmasından sonra, Deniz Yetki alanı ile ilgili Doğu Akdeniz sahildarlarından birisiyle ikinci önemli anlaşmasını Libya meşru hükümeti ile imzalaması,denizlerdeki egemenlik haklarının güçlendirilmesi ve Mavi Vatan denilen deniz yetki alanlarının genişlemesi bakımından bir milattır.” dedi.

Hasipoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: “Nasıl ki KKTC sınırları içerisinde karada egemenlik haklarımız vardır, aynı şekilde devletlerin gerek karasuları, gerekse karasularının ölçülmeye başladığı esas hattan itibaren 200 deniz millik alanlar, ilgili devletin kıta sahanlığını veya ekonomik bölgesini oluşturmaktadır. Bu alanlarda da devletler egemenlik haklarını kullanabilmektedirler. Bu yüzden denizdeki yetki alanları, karadaki egemenlik hakları kadar önem arzetmektedir. İşte bu anlaşmayla Türkiye’nin deniz ülkesi, kara ülkesinin 1/4’ü kadar büyümüştür. Ülkemiz ile imzalanan anlaşmayı da katarsak, bugün Mavi Vatan 460 bin kilometre kare ile Türkiye”nin ana karasının yarısından fazla bir alana ulaşmıştır.”

“Anlaşma, bu süreçte Türkiye’nin ve KKTC”nin tezlerini güçlendirecek bir konum yaratmıştır” diyen UBP Milletvekili Hasipoğlu, “Türkiye’nin KKTC ile imzaladığı anlaşmadan farklı olarak Libya ile imzaladığı anlaşma Doğu Akdenizde Ortay Hat Deniz Sınırlama mutabakatıdır. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilanı için hukuki ve meşru bir zemin ve aynı zamanda müktesep hak sağlamıştır. Tek kelime ile Rum Kesimi Yunanistan Mısır üçlüsünün manevra kabiliyetini bir bıçak gibi kesmiştir”

ifadesini kullandı.