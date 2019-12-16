Türkiye Kültür Bakanı Ersoy, bugün Kıbrıs’ta

Saat 09.30 Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek Ersoy, saat 11.30’da Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Saat 14:00’te Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) KKTC’de hizmete girecek olan 62. yurt dışı ofisinin açılışına katılacak. Açılışın ardından Turizm ve Çevre Bakanlığı ile T ürkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğindeki “KKTC Turizm Tanıtım Programı” çerçevesinde hazırlanan Kuzey Kıbrıs tanıtım filmlerinin sunumları gerçekleştirilecek.