Türkiye’nin güçlü KKTC’ye ihtiyacı var

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin güçlenmesinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sözünü ettiği, kara, deniz ve havadaki hakların korunması açısından şart olduğunu vurguladı



Başbakan Tatar, TVGüneş’te katıldığı programda gündemdeki konulara ilişkin açıkalmalarda bulundu.



Başbakan Tatar bir soru üzerine “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasının şart olduğunu, Türkiye’nin de güçlü bir KKTC’ye ihtiyacı bulunduğunu” söyledi.



‘Sahip çıkmalıyız’



Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Sondaj çalışmaları Kıbrıs’ın önemini arttırdı, KKTC’nin değerini arttırdı. Türkiye’nin de hava ve deniz sahası bakımından KKTC’ye ihtiyacı vardır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da , yalnız karada değil, havada ve denizde Türkiye ve KKTC’nin çıkarlarının korunmasından söz ediyor. Biz de diyoruz ki, KKTC güçlenirse, Türkiye’de güçlenecektir. Biz, örneğin turizmde bir marka ülke olmak için hamle yapmak istiyoruz. Yaparsak çok önemli bir gelişme olur ve ekonomimiz daha da güçlenir. Aynı şekilde üniversiteler olayında da daha ileri gitmeliyiz. Kısacası, ekonomik güçlenme şarttır. Alt yapı yatırımlarımızı tamamlamamız, iş insanımızın, yatırımcılarımızın, önünü açmamız lazımdır.”



“Biz marka olarak ortaya çıkıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz” diyen Başbakan Tatar, “Günlük sıkıntılar olabilir ancak gelişiyoruz. Eğitim ekonomi alanında. KKTC daha da güçlenmeli, sahip çıkmalıyız. Günlük çalışmalarda da daha verimli çalışmalıyız” dedi.



Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Rum ELAM partisi mensuplarının KKTC bayrağına saldırmasının üzerinden önemli bir süre geçmemesine Rum yetkililerin henüz bir tepki göstermemesinin, bu olayı tasvip ettikleri anlamına geldiğini de belirtti.



“Biz KKTC olarak, bayrağımıza yapılan bu hakaretin, bu şerefsizliğin peşini bırakmayacağız” diyen Tatar, “Ama Rum yönetimi tarafından şu ana kadar gelen bir açıklama duymadık. Demek ki, tasvip ediyorlar. Suçluların bulunmasıyla ilgili bir şey duymadım. Bu zihniyetle, bu tutumda olanlarla bir yere varamayız.” şeklinde konuştu.



Başbakan Ersin Tatar, “Rum lider Anastasiadis’in Berlin’deki üçlü görüşme ile ilgili açıklamalarının tutumlarında bir değişiklik olmadığını gösterdiğine de dikkati çekti.



‘Halk istemiyor’



Tatar, “Türkiye’nin garantörlüğünü, bizlerin eşitliğini kabul etmiyorlar. Hedefleri üniter bir yapıdır. Türkiye’yle bağlarımızı koparacaklar, Türkiye’nin bizi güvence altında tutmasını ortadan kaldıracaklar ve Kıbrıs’ı 1974 öncesine götürmeye çalışacaklar. Niyetleri bir anlaşma değil, budur” ifadesini kullandı.

“Bizim elimizdeki anketlere göre halkımız artık federal çözüme rağbet göstermiyor. Biz federasyona karşı çıkıp iki devlet derken tabanımızın görüşünü yansıtıyoruz” diyen Tatari “Bizim tabanımız yüzde yüz federasyona inanmıyor, federal bir çözüm olacağını düşünmüyor” dedi.

Başbakan Ersin Tatar bir soru üzerine de , “Türkiye ile iki devletli çözüm konusunda ortak görüşe sahip olduklarını” ifade etti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bu yönde pek çok açıklamaları olduğunu” anımsattı.



Tatar, “ Kıbrıs Türk Halkı birlik olarak isterse Kosova örneğinde olduğu gibi Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’ta da iki devletli çözüm modelini gündeme getirebileceğini, bunun olmaması için herhangi bir neden bulunmadığını” vurguladı.



Başbakan Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Sadık Piyade’yi kabul etti.

TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na Başbakanlığın yapmış olduğu bağıştan dolayı şükranlarını sundu.



TSKGV’den Tatar’a madalya



Vakfın kuruluş amacını anlatan Piyade, Kıbrıslı kardeşlerinin verdikleri destekle gönül bağlarının kuvvetli bir parçası olduklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Bizim her zaman yüreğimiz sizinledir” dedi.



Barış Pınarı Harekâtına inancının tam olduğu yönünde açıklamaları olduğunu ve yüreğinin de kendileriyle olduğunu söyleyen Tatar, Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik operasyonların başarılı geçmesinden dolayı da mutluluk duyduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade, Başbakanlık tarafından Vakfa yapılan bağıştan dolayı Başbakan’a altın madalya takdim etti.