‘Yarının kavgasını yapmaktan bugünü yaşayamadık’

Özersay, bu sabah katıldığı televizyon programında Rum basınından Kathimerini’ye yaptığı kapsamlı çözüm açıklamalarına değindi.



Özersay, şöyle konuştu: “Biz, federasyon kötü bir şeydir, olmaması gerekir demiyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Öte yandan hepimiz görüyoruz ki dünyanın başka ülkelerinde uygulanan federasyon modelinin koşulları, şartları Kıbrıs’ta mevcut değil. İki taraf arasında güven yok, federasyon tecrübesi yok. Kıbrıs Rum tarafı yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır değil. Bu koşullar olmadığı için o anlamda federasyon modeli gerçekçi görünmüyor. Daha farklı bir ortaklığı konuşmamız gerekiyor. Kıbrıs için çözüm gereklidir. Bir yerden başlamak gerektiğini söylüyorum. Yarının kavgasını yapmaktan ‘an’ı kaybettik, Kıbrıslı Rumlarla bugünü yaşayamadık. Bugünü yaşamaktan kastım şudur; yasadışı göçle ilgili, uluslararası terörizme karşı işbirliği yapalım. Suçluların iadesiyle ilgili kısmen başlattığımız işbirliğini geliştirelim, doğalgaz konusunda da işbirliği yapmaya başlayalım.”



Kudret Özersay, “Nasıl ki Kıbrıs sorununun çözümü için bütün ilgili taraflar Kıbrıs Konferansı’nda bir araya gelebiliyoruz; Rumlar, Türkler, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, o zaman doğalgaz ve bölgedeki kaynakların paylaşımı konusunda da bir araya gelebilmemiz lazım. Deniz yetki alanları konusunda Kıbrıs konferansı düzenleyip Kıbrıs Türk ve Rum tarafı, Türkiye, Mısır, İsrail bir araya gelip konuşmamız gerekir. En ideal olanı da budur aslında” şeklinde açıklamasını sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Adaylık açıklamak için önce karar vermek gerekir” dedi. Karar verme aşamasında olduklarını aktaran Özersay, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimin sıradan bir seçim olmadığının altını çizdi.



‘Zaten bir İHA operasyonu vardı’



Başbakan Yardımcısı Özersay, Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA’ların kullanımına açılması konusunu da değerlendirdi. “Zaten bir İHA operasyonu vardı, olmayan bir şeyi yaratmış değiliz” diyen Özersay, Geçitkale’nin kullanım iznini vermeden önce de Türkiye’den kalkan insansız hava araçlarının zaten bu görevi yerine getirdiklerini anlattı: “Türkiye’den kalkan İHA’lar çalışmasını sürdürüyordu. Sadece mesafe uzun olduğu için ve ikmal, kalkma, gelme, geri gitme meselesinde görüntülerde bazı kesintiler oluyordu. 24 saat esaslı çalışamıyorlardı. O nedenle Geçitkale’nin kullanılmasına izin verdik. Şimdi kesintisiz bir şekilde aynı görev devam ettirilecek.”