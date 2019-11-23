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    HaberlerKıbrıs HaberleriYatırımcılar heyeti Töre’yi ziyaret etti
    23.11.2019 - 07:50 |

    Yatırımcılar heyeti Töre’yi ziyaret etti

    Türkiye ve Avrupa’dan gelen Türk iş adamları ve yatırımcılar heyeti, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

    Yatırımcılar heyeti Töre’yi ziyaret etti

    Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada, şöyle dedi: “Türk iş adamlarını her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım iklimi çok müsaittir. Birçok konuda boşluklar vardır. Hem teknoloji hem sermayenin çok iş yapacağına inanıyorum. Bize uygulanan izolasyon ve ambargoları iş adamlarının yapacağı yatırımlar ile kırabiliriz. Bu araştırmaların başarıya ulaşmasını dileriz. En erken zamanda onları burada iş yaparken görmek bizi mutlu edecektir.”.

    Konuk heyet de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım imkanlarını çok iyi değerlendireceklerini ifade edip
    kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tekrar gelip ilgili mercilerle görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

    22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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