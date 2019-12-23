YDP’den Dikmen’de halkla istişare toplantısı

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çeşitli merkezlerde değişik planlar hazırlanıp, oyunlar oynandığını savunarak, bu oyunu bozacaklarını belirtti. Meclis’te 6 siyasi parti göründüğünü ancak 2 parti olduğu savunan Arıklı, “Bu 2 partinin biri YDP, diğeri de isimleri farklı olsa da aslında aynı olan diğer partilerdir. Bakın son 2 yıl bizim dışımızdaki diğer 5 parti de iktidara geldi. Sizin hayatınızda bir değişiklik var mı? İsimleri farklı, zihniyetleri aynı” dedi. YDP nin Kıbrıs’ın partisi olduğunu söyleyen Arıklı, “Birileri bizimle Kıbrıslılık yarışına girse de, biz bu ülkenin insanlarıyız. Burası bizim vatanımız. Belki burada doğmadık ama burada ölmekten şeref duyacağız” ifadesini kullandı.