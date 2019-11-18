YDP’nin ilk istişare toplantısı yapıldı

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Erhan Arıklı, yaptığı konuşmada, ”Devlete inanmayanların bu devletin başında işi ne?” diye sordu. Arıklı, YDP’nin iki devletli bir çözüm istediğini, federasyon görüşüldüğü müddetçe KKTC’nin tanınmasının mümkün olmadığını, bırakın tanınmayı başka devletler tarafından ciddiye bile alınmasının mümkün olmadığını savundu. Arıklı, “Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı makamına seçildiğin gün bu devleti yaşatmak için namusun ve şerefin üzerine söz verecek sonar da bu devletin yıkılması anlamına gelen federasyon görüşmelerine devam edeceksin. Öte yandan da dünya bizi niye tanımıyor diye sitem edeceksin. Her an yıkılması mümkün olan bir devleti kim niye ciddiye alsın ve tanısın?” diye konuştu. YDP’nin ikinci istişare toplantısı önümüzdeki Kaplıca’da gerçekleştirecek.