BİST105.3800EURO6,360,21USD5,750,17ALTIN270,83-0,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs HaberleriYDP’nin ilk istişare toplantısı yapıldı
    18.11.2019 - 07:50 |

    YDP’nin ilk istişare toplantısı yapıldı

    Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tabanın nabzını yoklamak için planladığı istişare toplantılarının ilkini İskele’de gerçekleştirdi.

    YDP’nin ilk istişare toplantısı yapıldı

    YDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Erhan Arıklı, yaptığı konuşmada, ”Devlete inanmayanların bu devletin başında işi ne?” diye sordu. Arıklı, YDP’nin iki devletli bir çözüm istediğini, federasyon görüşüldüğü müddetçe KKTC’nin tanınmasının mümkün olmadığını, bırakın tanınmayı başka devletler tarafından ciddiye bile alınmasının mümkün olmadığını savundu. Arıklı, “Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı makamına seçildiğin gün bu devleti yaşatmak için namusun ve şerefin üzerine söz verecek sonar da bu devletin yıkılması anlamına gelen federasyon görüşmelerine devam edeceksin. Öte yandan da dünya bizi niye tanımıyor diye sitem edeceksin. Her an yıkılması mümkün olan bir devleti kim niye ciddiye alsın ve tanısın?” diye konuştu. YDP’nin ikinci istişare toplantısı önümüzdeki Kaplıca’da gerçekleştirecek.

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çukur yeni bölüm fragmanı | Büyük karşılaşma...

    Çukur yeni bölüm fragmanı | Büyük karşılaşma...

    Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Son gün ne zaman?

    Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Son gün ne zaman?

    Telefon dolandırıcılarının son taktiği şaşırttı!

    Telefon dolandırıcılarının son taktiği şaşırttı!

    Sevgilisini öldüren muhtarın cezası 25 yıldan 15 yıla düşürüldü

    Sevgilisini öldüren muhtarın cezası 25 yıldan 15 yıla düşürüldü

    Sıradaki Haber