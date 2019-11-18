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    HaberlerKıbrıs HaberleriYDÜ’de sanat şöleni
    18.11.2019 - 07:50 |

    YDÜ’de sanat şöleni

    Kazakistanlı sanatçılar Aytkali Zhaisanbayev, Botagoz Tolesh ve Yergali Palymbetov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları üç ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Muldir Sagyndykova, Nurbek Zhardemov, Oralbek Kaboke, Altynshash Alpysbayeva, Salimgali Myrzashev ve Azerbaycanlı sanatçılar Asmer Narimanbekova, JamalRahmanlı, Rafael Aliyev’e ait iki karma resim sergisi açılıyor.

    YDÜ’de sanat şöleni

    YDÜ’den verilen bilgiye göre, yarın saat 08.30’da açılacak sergiler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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