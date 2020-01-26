YDÜ’de yeni sergi

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda yer alacak sergilerin açılışını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yapacak. Ruslan Ibraimov’a ait “Melodi” adlı sergide 20 eser, Azamat Abakirov’a ait “Ebdedi Görüntüler” adlı sergide ise 19 eser yer alacak.

Kazakistanlı resim sanatçıları Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov’a ait 28 eser, Türkiye baskı resim sanatçıları Yurduşen Konanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak ve Utku Öksüz’e ait 30 eser de sergilenecek.