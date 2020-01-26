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    HaberlerKıbrıs Haberleri YDÜ’de yeni sergi
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    26.01.2020 - 07:50 |

    YDÜ’de yeni sergi

    Kırgızistan ve Kazakistanlı resim sanatçıları ile Türkiye baskı resim sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladıkları sergiler yarın günü açılacak.

    YDÜ’de yeni sergi

    YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda yer alacak sergilerin açılışını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yapacak. Ruslan Ibraimov’a ait “Melodi” adlı sergide 20 eser, Azamat Abakirov’a ait “Ebdedi Görüntüler” adlı sergide ise 19 eser yer alacak.

    Kazakistanlı resim sanatçıları Natalya Ligay, Alisher Zhurgenov, Yersain Japakov ve Nurtay Zhardemov’a ait 28 eser, Türkiye baskı resim sanatçıları Yurduşen Konanç, Funda Altın, Hatice Çöklü, Fatma Duygu Şenocak ve Utku Öksüz’e ait 30 eser de sergilenecek.

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