Her gün bir yerden göçmek ne iyi,



Her gün bir yere konmak ne güzel,



Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş!



Dünle beraber gitti cancağzım,



Ne kadar söz varsa düne ait



yeni şeyler söylemek lazım...



Yukarıdaki dizelerin sahibi, 30 Eylül 1207’de dünyaya gelip 17 Aralık 1273’te 66 yaşında hayatını kaybetmiş Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî’ye aittir. 13. yüzyıldan günümüze kadar önemini korumuş, gelecek nesillere de önemini koruyarak devam edecek Müslüman, fâkif, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvuftır. Mevlânâ konunun özü ‘yeni şeyler’ dizelerinde ‘yeni yerlerden geçmek, zamanın içinden sabit kalmadan akmak gwwwerek’ demiştir. Zamanın içinde akmak sabit kalmamak, ideolojik siyasetin derin karanlık dehlizinde yer edinmeden aydınlığı doğru çıkmak ilerlemek lazım fikriyle de örtüşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Londra ziyareti öncesi basın açıklamasında, NATO’nun öneminin günümüzde korunduğunu, lakin günümüze uygun bir şekilde NATO sisteminin revize edilmesi gerektiğini, dost/düşman ve görev tanımlarının yeniden zamana uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Sayın Erdoğan’ın ifade etmek istediği, geçmişin güvenlik şemsiyesi altında kurulmuş olabilir fakat geçmiş geçmişte kalmıştır. Biz günümüze uygun bir şekilde mevcut sistemi yenileyerek geleceğe taşımalıyız demiştir. Statüko korunursa muhatap olduğu kişi, kurum, sistem ve sorun günümüz güncel siyasetinde sistem dışı kalır ve kendi olduğu yerde için için erir gider. Bireyin, siyasi sistemin, devletlerin ve siyasal sorunların statüko olarak değerlendirilen olmazsa olmazları vardır. Olmazsa olmazlar olguyu var eden öznelerdir. Fakat genel güncel siyasette bu değişimden uzak fikir sistemi, bireye ve konuya kazanç yerine kayıptır. Bunun için de geleceğe gidebilmek ve siyasal sistemde rol alabilmek için yeni şeyler söylemek lazımdır.



Federasyon ve Akıncı



Doğu Akdeniz siyaset kurumunda ve Kıbrıs siyasetinde gizli özne olarak varlık gösteren olgu ve siyasi kimlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dır. Sayın Akıncı federasyon ve birleşme fikrinde aradığı çözüm yüzünden gizli özne olarak var ve yok arasındadır. Seçildiği andan itibaren yürüttüğü müzakerelerde ‘federasyon’ ısrarı Akıncı’ya ve Kıbrıs Türkü’ne bir fayda sağlamamıştır. Ersin Tatar hükümeti kurulduğu andan itibaren ürettiği yeni söylemler ‘Kapalı Maraş - Doğu Akdeniz’ ve Türkiye ilişkileri güncel siyasette kendilerinin rol almasını sağlamıştır. Kıbrıs adasında ve Doğu Akdeniz’de siyaset üreten, yeni alanlar açacak olan kimliklere başta Cumhurbaşkanlığı ve siyasi düşüncesini inşa eden ideologlarına ‘Şimdi yeni şeyler söylemek lazım cancağızım’ diyelim.