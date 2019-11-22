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    HaberlerKıbrıs HaberleriYere çöp atanlar cezalandırılacak
    22.11.2019 - 07:50 |

    Yere çöp atanlar cezalandırılacak

    Mehmetçik Belediyesi, Zabıta Birimine bağlı araca yerleştirilen Mobil Kamera ile çöp atanları tespit edecek.

    Yere çöp atanlar cezalandırılacak

    Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisinde özellikle yol kenarlarına bölgede seyahat edenler tarafından atılan çöpler ile ilgili uzun zamandır mücadele etmek için büyük emek harcandığı; temizlenen bölgelerin kısa sürede sorumsuzca davranan kişilerce tekrardan kirletildiği belirtilerek, hayata geçirilecek uygulama ile çöp atanların mobil kamera ile tespit edilip, Çevre Koruma Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışarak gerekli cezaların uygulanacağı kaydedildi.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Belediye’nin sorumluluk alanları içerisinde bulunan yol kenarlarının temizlenmesinde, özellikle belediyeye bağlı Bafra Turizm bölgesindeki yol kenarlarının sorumsuz kişilerce kısa süre içerisinde kirletildiğini, bu alanların temizlenmesi için belediye ekiplerinin ve bölge insanlarının büyük emek harcadığını, fakat temizlendikten sonra kısa sürede tekrar aynı manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

    Mehmetçik Belediyesi’nin “KKTC’ de bir ilk” olacak hizmetinin; belediye ekipleri, bölge muhtarları ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile yarın gerçekleştirilecek temizlik kampanyası ile uygulamaya gireceği kaydedildi.

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