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    HaberlerKıbrıs Haberleri YÖDAK, Girne’de incelemelerde bulundu
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    13.12.2019 - 07:50 |

    YÖDAK, Girne’de incelemelerde bulundu

    Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Kurulu’nun (YÖDAK) daha önce aldığı karar neticesinde sürdürdüğü incelemelerine devam ettiği bildirildi.

    YÖDAK, Girne’de incelemelerde bulundu

    YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, 10 Aralık Salı günü Girne Üniversitesi’ni ziyaret eden YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke başkanlığındaki heyet, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile bir araya geldi ve incelemelerde bulundu.
    Heyet üniversitenin akademik ve fiziki alt yapısı ile ilgili bilgi aldı ve Girne Üniversitesi’nin çalışmalarını inceledi.

    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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