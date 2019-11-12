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    HaberlerKıbrıs HaberleriYÖDAK heyeti GAÜ’de incelemede bulundu
    12.11.2019 - 07:50 |

    YÖDAK heyeti GAÜ’de incelemede bulundu

    YÖDAK heyeti, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’de inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    YÖDAK heyeti GAÜ’de incelemede bulundu

    YÖDAK tarafından verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve YÖDAK üyeleri, GAÜ akademik ve yönetim kadrosuyla bir araya geldi; ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin talep ve önerilerini aldı.

    KKTC’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal yaşamla ilgili talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen YÖDAK üyeleri, üniversite yönetimiyle de GAÜ ve genel olarak Kuzey Kıbrıs yükseköğrenim alanının durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Heyet, ders akışları ve ders içerikleri hakkında bilgi de alarak denetlemelerde bulundu.

     

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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