Yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Çemberi, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun Alayköy Çemberi ile Türkeli kavşağı arasında Güzelyurt istikametine doğru olan kısmı, Pınarbaşı-Şirinevler ve Şirinevler-Yılmazköy güzergahlarında tamir isteyen noktalara ekipler tarafından müdahaleler yapılıyor.

Buna ek olarak Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, Aydınköy alt geçit asfaltlamasına başlanırken, Hisarköy ve Kalecik köy yollarında da bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Yeşilköy-Yenierenköy yolu üzerinde yer alan bozulma ve deformasyonlar tamir edilirken, Ziyamet-Kaleburnu yolundaki bakım onarım çalışmaları sürüyor.

Aynı zamanda İskele - Karpaz Anayolu’nun Ziyamet Kavşağı ile Gelincik Kavşağı arasında kalan kısımda, Ercan Yonca Kavşağı-İskele Anayolu’nda ve İnönü - Vadili Anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Tüm çalışmalar tamamlandığında toplamda 57,86 kilometrelik güzergahta acil bakım, tamir ve onarım faaliyetleri tamamlanmış olacak. Bu çalışmaları yol çizim ve tabela tamirat, imalat ve montaj ihaleleri takip edecek.