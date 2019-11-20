BİST107.5290EURO6,330,32USD5,720,39ALTIN271,080,51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs HaberleriYunan Dili Derneği’nden Akıncı’ya ziyaret
    20.11.2019 - 07:50 |

    Yunan Dili Derneği’nden Akıncı’ya ziyaret

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunan Dili Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

    Yunan Dili Derneği’nden Akıncı’ya ziyaret

    Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.00’da gerçekleşen görüşmede, Dernek Başkanı Arif Malek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya derneğin faaliyet, plan ve projeleriyle ilgili bilgi verdi; sorunlarını ve temennilerini aktardı.

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Yunan Dili Derneği yetkililerini  Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Önce eve kilitlediler, sonra ormana götürdüler!

    Önce eve kilitlediler, sonra ormana götürdüler!

    Dehşeti anlattı! Kaçırıp zincirle bağladılar ve...

    Dehşeti anlattı! Kaçırıp zincirle bağladılar ve...

    Günler ne zaman uzayacak? Ekinoks tarihleri...

    Günler ne zaman uzayacak? Ekinoks tarihleri...

    Okulda öğrenciye 'kötü muamele' iddiası

    Okulda öğrenciye 'kötü muamele' iddiası

    Sıradaki Haber