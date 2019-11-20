Yunan Dili Derneği’nden Akıncı’ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.00’da gerçekleşen görüşmede, Dernek Başkanı Arif Malek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya derneğin faaliyet, plan ve projeleriyle ilgili bilgi verdi; sorunlarını ve temennilerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Yunan Dili Derneği yetkililerini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.