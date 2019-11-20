20.11.2019 - 07:50 |
Yunan Dili Derneği’nden Akıncı’ya ziyaret
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunan Dili Derneği’nden bir heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 10.00’da gerçekleşen görüşmede, Dernek Başkanı Arif Malek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya derneğin faaliyet, plan ve projeleriyle ilgili bilgi verdi; sorunlarını ve temennilerini aktardı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Yunan Dili Derneği yetkililerini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğe çalışmalarında başarılar diledi.