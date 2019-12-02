BİST 106.790-1,12EURO6,380,15USD5,750,18ALTIN273,611,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Zaman kaybetme lüksümüz yok’
    ABONE OL
    02.12.2019 - 07:50 |

    ‘Zaman kaybetme lüksümüz yok’

    Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) dayanışma etkinlikleri devam ediyor. CTP Güzelyurt ilçesinin önceki akşam organize ettiği gecede çok sayıda partili bir araya geldi.

    ‘Zaman kaybetme lüksümüz yok’

    Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinliğe çok sayıda üye ve partili katılırken, CTP’lilerin elli yıllık mücadelesinin yapı taşlarını anlatan konuşmalar gerçekleştirildi. CTP’den yapılan açıklamaya göre, şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu gecede “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganı atıldı. Erhürman yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin de etkisiyle kritik bir dönemden geçildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

    “Biz halkımızla aynı fikirdeyiz. Fikrimiz de zikrimiz de barıştır ve hep barış olacaktır. Berlin’de bu süreç çökmedi diye üzülenler var. Biliyoruz ki AB çatısı altında iki ayrı devlet diyenler de buna inanmıyor, sadece zaman kazanmak istiyor, zamana oynuyorlar. Crans - Montana’dan sonra çözümün formülü ve siyasi eşitlik konusunda yapılan hiçbir sonuç doğurmayacağı daha başından belli olan tartışmalarla iki yılı aşkın bir zaman kaybettik. Berlin’de bu gereksiz tartışmaların geç de olsa ortadan kalkmış olması önemlidir. Ama maalesef Guterres’in vurguladığı ucu açık olmayan müzakere yöntemi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizliği hızla ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Bizim daha fazla zaman kaybetme lüksümüz yok. Bir neslin daha aynı belirsizlik, aynı öngörülemezlik içinde yaşamasını, bizim yaşadığımız sorunları yaşamak zorunda kalmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz.”

    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

    Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Sıradaki Haber