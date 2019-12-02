Genel Başkan Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinliğe çok sayıda üye ve partili katılırken, CTP’lilerin elli yıllık mücadelesinin yapı taşlarını anlatan konuşmalar gerçekleştirildi. CTP’den yapılan açıklamaya göre, şarkıların söylendiği, şiirlerin okunduğu gecede “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganı atıldı. Erhürman yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin de etkisiyle kritik bir dönemden geçildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz halkımızla aynı fikirdeyiz. Fikrimiz de zikrimiz de barıştır ve hep barış olacaktır. Berlin’de bu süreç çökmedi diye üzülenler var. Biliyoruz ki AB çatısı altında iki ayrı devlet diyenler de buna inanmıyor, sadece zaman kazanmak istiyor, zamana oynuyorlar. Crans - Montana’dan sonra çözümün formülü ve siyasi eşitlik konusunda yapılan hiçbir sonuç doğurmayacağı daha başından belli olan tartışmalarla iki yılı aşkın bir zaman kaybettik. Berlin’de bu gereksiz tartışmaların geç de olsa ortadan kalkmış olması önemlidir. Ama maalesef Guterres’in vurguladığı ucu açık olmayan müzakere yöntemi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Bu belirsizliği hızla ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Bizim daha fazla zaman kaybetme lüksümüz yok. Bir neslin daha aynı belirsizlik, aynı öngörülemezlik içinde yaşamasını, bizim yaşadığımız sorunları yaşamak zorunda kalmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz.”