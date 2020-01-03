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    HaberlerKıbrıs Haberleri Zamlı vergi, harç ve ücretler yürürlükte
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    03.01.2020 - 07:50 |

    Zamlı vergi, harç ve ücretler yürürlükte

    Devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlara yapılan zamlar, yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi.

    Zamlı vergi, harç ve ücretler yürürlükte

    Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar yükseldi. Öğrenci ehliyeti sınavı 385 TL olurken, ehliyet 384.90 TL oldu. 2 yıllık ehliyet için 384.80 TL, 3 yıllık ehliyet için 514.70 TL, 5 yıllık ehliyet için 789.50 TL ve 10 yıllık ehliyet için de 1314 TL ödenmesi gerekiyor. Dünden itibaren pasaport harçları da arttı. Diplomatik olanlar dahil 5 yıl süreli pasaportlar 440 TL, 2 yıl süreliler 325 TL, bir yıl süreliler 209 TL oldu. Kaybedilen veya tahrip edilen pasaportların yenilenmesi için daha yüksek rakamlar ödenmesi gerekiyor.

    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
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