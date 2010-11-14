15 katlı inşaat 6 günde bitti!

Çinliler lüks bir oteli 6 gün içerisinde inşaa etmeyi başardı. Çin’in Changsha kentinde Çinli bir inşaat şirketi The Ark ismindeki 15 katlı prefabrik bir oteli 6 günde inşaa ederek büyük bir başarıya imza attı.

İşçilerin prefabrik yapıları birleştirmesi 40 saatlerini alırken, otelin dış cephesinin inşaası ise 90 saat sürdü ve otel bir hafta dolmadan kullanıma hazır hale geldi.

Çok kısa sürede inşaa edilmesine rağmen 9 şiddetindeki bir depreme dayanaklı olduğu açıklanan otelin ses geçirmez duvarlara ve ısı kaybını önleyecek materyallere de sahip olduğu belirtildi. Gece, gündüz durmadan devam eden inşaatta hıza rağmen hiçbir iş kazası meydana gelmedi.