Bahçekent’te Yepyeni Bir Semt Doğuyor

Çeyrek asırdır prestijli projelere imza atan Sur Yapı, Bahçekent’te yeni bir proje hayata geçiriyor. Semt Bahçekent isimli projede 1+1 daireler 214 Bin TL’den, 2+1 daireler 328 Bin TL’den, 3+1 daireler 453 Bin TL’den başlıyor. Birinci etabında 669 daire ve 26 ticari alanın bulunduğu projede 67 m² ile 222 m² arasında değişen 26 farklı tipte daire yer alıyor. Yaklaşık 125.000 m² inşaat alanına sahip proje, 3. köprü ve 3. Havalimanına yakın konumda bulunuyor. Proje, 145 dönümlük Hayat Parkı’na da komşu konumuyla hem oturumcuya hem de yatırımcıya hitap ediyor.

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Emlak Konut güvencesi ve Sur Yapı kalitesiyle yükselecek olan proje, yaklaşık 125.000 m² inşaat alanına sahip… 669 daire ve 26 ticari alanın yer aldığı projede 67 m² ile 222 m² arasında 1+1’den 4+1’e kadar değişen 26 farklı tip daire bulunuyor.

Sur Yapı, Emlak Konut ihalesi ile Bahçekent bölgesinde iki etaplı bir projenin yapımını üstlendi. Semt Bahçekent projesi bunlardan ilki… Bahçekent, kamu ve gayrimenkul yatırımlarının yoğunlaştığı, ulaşım imkânlarının zenginleştiği İstanbul’un yeni uydu kentinin bir parçası… Bahçekent bölgesindeki en önemli aktör Emlak Konut… Emlak Konut’un öncülüğü ile bölge planlı bir şekilde gelişiyor. Hızla değer kazanan bir uydu kent bölgesi olan Bahçekent, planlı gelişimi ile İstanbul’un önemli lokasyonlardan biri haline geliyor. Semt Bahçekent ile hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap ediyoruz. Projenin birinci etabında 669 daire ve 26 ticari alan yer alıyor. Projede ticari alanların yerleşimini dışa dönük olacak şekilde düşünüldü. Böylece tüm bölgeye hizmet sağlayacak. Emlak Konut ihalesi ile üstlenilenprojede toplamda 669konut, 26 ticari alan olmak üzere bölgeye 695 bağımsız bölüm kazandırılacak. Öte yandan bölgenin gelişimi için 2 etaplı projedeyaklaşık 600milyonTL yatırım yapılacak.

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Semt Bahçekent sosyal bir yaşamın kapılarını aralıyor

Hem yatırımcıya hem oturumcuya hitap eden Semt Bahçekent, yeşilin her tonunu barındıran huzurlu bir ortam oluşturuluyor.

Yansıma havuzları, su merdivenleri, köprüler, göletlerin yanı sıra projede pergola oturma alanları, çocuk oyun alanları, çim aktivite alanları ve koşu ringi de bulunuyor. Projenin sosyal imkanları arasında fitness salonu, saunalar ve yüzme havuzu da yer alıyor.

Güçlü lokasyonuyla Bahçekent’te yepyeni bir SEMT doğuyor!

Semt Bahçekent, 3. havalimanı ve 3. Köprü bağlantı yollarının çok yakınındayer alıyor. 145 dönümlük Hayat Parkı’na komşu konumda olan proje, ulaşım ağlarına da yakınlığıyla dikkat çekiyor. Proje, 2019 yılında tamamlanması beklenen metroya, TEM otoyoluna, Kuzey Marmara yakın konumda bulunuyor.

Semt Bahçekent projesinde 1+1 daireler 214 Bin TL’den, 2+1 daireler 328 Bin TL’den, 3+1 daireler 453 Bin TL’den başlıyor.

Detaylı Bilgi İçin: / 444 5 787

Semt Bahçekent Satış Ofisi

Orhangazi Mahallesi, Mercedes Bulvarı, Mercedes-Benz Fabrikası Önü, Bahçekent Mevkii Esenyurt /İstanbul

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