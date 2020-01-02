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02.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

157 milyonluk tabloya saldırı

BBC’de yer alan bir habere göre Pablo Picasso’nun İngiltere’deki Tate Modern’de sergilenen tablosu saldırıya uğradı. Değeri 157 milyon Türk Lirası’nı (20 milyon sterlin) bulan 75 yıllık sanat eserinde, yırtılmaların olduğu ifade edildi.

157 milyonluk tabloya saldırı

Zarar gören tablo, 1944 tarihli “Bust of a Woman”. Saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan 20 yaşındaki Shakeel Massey adlı kişi gözaltına alındı. Yetkililer olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Hasar tespitinin yapıldığı tablo galeride teşhirden kaldırıldı. Eserde yırtılmaların olduğu ifade edilirken, tablonun durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı. Picasso’nun Dora Maar’a olan aşkını tasvir eden eser, Mayıs 1944’te Nazi işgalinin son aylarındaki Paris’te resmedilmişti. 

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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