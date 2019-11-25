1950’lerin İstanbul’undan kadın hikâyeleri

Tomris Alpay, kitabında 1950’lerin Sarmaşık Sokak’tan Burgazada’ya, Tenedos-Bozcaada’dan Taşoz’a, anakara ile adalar arasında özenle işlenmiş ruh hallerini birbirine bağlayan öyküler ortaya koyuyor.



Kitapta, mücadeleci ve savaşçı kadınların arasındaki bağlar ve belleğin katmanlarında saklı acılı olayların gölgesinde örülen küçük dayanışma ağları büyük bir titizlikle sunuluyor.



Üzerinden sürgünler, yangınlar, aşklar, özlemler geçen hayatları ortaya koyan kitap ile Alpay, 2019 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazandı.



