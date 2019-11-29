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29.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

2019’un son kitap fuarı Eskişehir’de

Eskişehir 2. Kitap Fuarı, 10-15 Aralık tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi‘nde gerçekleştirilecek.

2019’un son kitap fuarı Eskişehir’de

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası’nın iş birliği, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen fuarına 120 yayınevi ve sivil toplum kuruluşları katılacak. Fuar panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Altı gün boyunca düzenlenen imza günleri ve etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak. 

Aralarında Zeynep Oral, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Haydar Ergülen, Füsun Çetinel, Selçuk Erdem, Sezgin Kaymaz, Murat Menteş’in de bulunduğu pek çok yazar ve şairin katılımıyla düzenlenecek fuara giriş ücretsiz olacak. Fuar, her gün 10.00-19.30 saatleri arasında, kapanış günü olan 15 Aralık tarihinde ise 19.00’a kadar ziyaret edilebilir. 

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