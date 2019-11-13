3. İstanbul Karagöz Festivali seyircisiyle buluşuyor

Senim TANAY KARAKUŞ

senim.tanay@milliyet.com.tr

3. İstanbul Karagöz Festivali, 14-30 Kasım 2019 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle İstanbul'da seyircisiyle buluşacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen festival ile ilgili toplantıda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka ve Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün konuşmacı olarak yer aldı.

'Nesilden nesile kültürü aktaran bir kanaldı'

Prof.Dr.H.Tamer Dodurka açılış konuşmasında "Biz, eğitim-öğretimin yanı sıra toplumsal değerlerimize de sahip çıkıyoruz. Karagöz sadece ramazan eğlencelerinde, düğünlerde, derneklerde eğlence aracı değil, aynı zamanda nesilden nesile kültürü ansiklopedi aktaran çok önemli bir kanaldı. Bu nedenle üzerine yapılan çalışmaları çok değerli buluyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.

5 ilçede seyirci ile buluşulacak

Festival hakkında bilgi veren Enis Ergün ise "Bu yıl Karagöz Festivali’nin üçüncüsünü düzenliyoruz Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 18 Kasım 2019 tarihinde ise 3. İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri sahiplerini ile bulacak. Festivalimiz sadece tek bir ilçede gerçekleşmiyor. Olabildiğince fazla ilçede seyirci ile buluşacağız. Bu ilçeler arasında Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Esenler yer alıyor" dedi.

81 ilde çocuklara Karagöz tasvirleri hediye edilecek

"Festival kapsamında etkinlik yaptığımız her yerde çocuklara Karagöz tasvirleri hediye edeceğiz" diyen Ergün sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından festivalimizin afişini #benimadımaKaragöz etiketiyle paylaşan herkes adına bir çocuğa Karagöz tasvirleri hediye edeceğiz. Sadece İstanbul'da değil, 81 ilde özellikle de köy okullarda eğitim gören çocuklarımıza festivalden sonra bu tasvirleri ulaştıracağız."

Şu an Türkiye'de 50 civarında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz Sanatçısı ve Öğreticisi bulunuyor.