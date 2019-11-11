38. İstanbul Kitap Fuarı'na 605 bin ziyaretçi

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi. 2 Kasım'da kapılarını ziyaretçilerine açan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı, 10 Kasım'a kadar kitap ve sanatseverleri ağırladı.

221.293’i öğrenci olmak üzere toplamda 605 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuar boyunca çok sayıda söyleşi de gerçekleştirildi. İmza günlerinin büyük ilgiyle takip edildiği 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı seneye de ziyaretçilerini ağırlayacak.