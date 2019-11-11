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11.11.2019 - 13:30 |

38. İstanbul Kitap Fuarı'na 605 bin ziyaretçi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı'nı 605 bin kitapsever ve sanatsever ziyaret etti.

38. İstanbul Kitap Fuarı'na 605 bin ziyaretçi

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi. 2 Kasım'da kapılarını ziyaretçilerine açan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı, 10 Kasım'a kadar kitap ve sanatseverleri ağırladı.

38. İstanbul Kitap Fuarına 605 bin ziyaretçi

221.293’i öğrenci olmak üzere toplamda 605 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuar boyunca çok sayıda söyleşi de gerçekleştirildi. İmza günlerinin büyük ilgiyle takip edildiği 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı seneye de ziyaretçilerini ağırlayacak.

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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