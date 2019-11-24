39. İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı

10-21 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak festival için başvurular açıldı. Sadece festivalin resmi internet sitesi http://film.iksv.org’da yapılacak başvurular için son tarih ise 24 Ocak 2020. 39. İstanbul Film Festivali’nin yarışmalı bölümleri arasında ‘Uluslararası Yarışma’ ve ‘Sinemada İnsan Hakları Yarışması’ yer alıyor.

‘Türkiye Sineması’ bölümündeki filmler ‘Ulusal Yarışma’, ‘Ulusal Belgesel Yarışması’ ve ‘Ulusal Kısa Film Yarışması’ başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. ‘Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak ‘En İyi Film’e Altın Lale ve 200 bin TL para ödülü verilecek.