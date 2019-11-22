5. Kara Hafta İstanbul Festivali başlıyor

Dünyada aynı adla yaygın olan ve Türkiye’de beşincisi de DenizBank iş birliğinde düzenlenen Kara Hafta Festivali 22- 23 Kasım’da polisiye roman sevdalılarını dünyanın en lüks oteli seçilen Pera Palace Hotel’de ağırlayacak.

Önceki yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon, Ian Fleming ve Mike Hammer anısına gerçekleştirilen festival bu yıl efsane isim Alfred Hitchcock anısına düzenleniyor.

Yetenekli yazarlar için özgün öykü yarışması

Polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul, beşinci yılına özel öykü yarışması gerçekleştirdi. Kazananlar 21 Kasım’da düzenlenen açılış gecesinde ödüllerini alırken, Gurur Güneş ‘İmkansız Dedektif’ eseriyle birinci oldu. Toplam 141 başvurunun alındığı yarışmada seçilen ilk 9 eser Vapur Kitap tarafından basılıyor. Ödül gecesinde ayrıca çevirmen Ali Cevat Akkoyunlu’ya onur ödülü takdim edildi.

Festival ünlü isimleri ağırlıyor

22- 23 Kasım’da DenizBank iş birliği ve Storytel desteğiyle gerçekleşecek festival bu yıl da önemli isimleri ağırlayacak. Michael Katz Krefeld, Petros Markaris, Teresa Solana gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra; Ahmet Ümit, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi gibi önemli Türk yazarlar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılım gösterecek.

Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini bulunduran 5. Kara Hafta Festivali; polisiye ve sinema eksenindeki oturumlarla edebiyat tutkunlarını ağırlayacak.

‘Geleceğin Suçları’ paneli

Festivalin açılış gecesi öncesi ayrıca proje ortağı DenizBank evsahipliğinde bir oturum düzenlendi. Yazar Algan Sezgintüredi moderatörlüğünde yapılan ‘Geleceğin Suçları’ paneline suç araştırmaları uzmanıMesut Demirbilek ve polisiye yazarı Oğuzhan Aslan konuşmacı katılırken, gelecekte suç kavramının nasıl şekilleneceğine ilişkin görüşlerini paylaştılar.

“Beş yıldır süren festival ile İstanbul’un kültür sanat hayatına renk katıyoruz”

Festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu; “Şehir ve edebiyat ilişkisinin izini süren festivalin beşinci yılında da iş birliğimize devam ediyoruz. Önde gelen yerli ve yabancı pek çok yazarın, polisiye gibi niş bir alana gönül vermiş sanatseverlerin dünyada da yoğun ilgi gören Kara Hafta Festivali kapsamında bir araya gelmesinden, İstanbul gibi dünyanın gözbebeği şehrinin kültür sanat hayatına renk katmaktan mutluluk duyuyoruz. Pek çok farklı proje ile kültür sanata yaptığımız yatırımı, gelecek nesillere bırakacağımız miras olarak görüyoruz. Deniz’in kucaklayıcı ruhunun toplumun daha geniş kesimlerine dokunması için çalışmalarımıza devam edeceğiz”.

Festivalin Komite Başkanı yazar Ahmet Ümit ise şunları söyledi; “Kara Hafta Festivali, beş yıldır düzenlediğimiz, İstanbul’un önde gelen kültür sanat organizasyonlarından biri konumunda bulunuyor. Yıllardır hep söylediğimiz gibi, “iyi polisiye iyi edebiyattır” anlayışıyla bu önemli organizasyona başlıyoruz. Bu yıl da yine yurt içi ve yurt dışından çok kıymetli yazarların katılımı ve Sir Alfred Hitchcock teması ile festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tüm polisiye tutkunlarını bekliyoruz”.