5. Kara Hafta İstanbul Festivali'nde Hitchcock rüzgarı

Festivalin bu yılki teması, yolu bir dönem Pera Palace Hotel’den geçen Sir Alfred Hitchcock olacak. Organizasyon kapsamındaki tüm etkinlikler iki gün boyunca ücretsiz olarak tüm halkın katılımına açık olacak.

Dünyanın en lüks tarihi oteli seçilen Pera Palace Hotel, geçtiğimiz yıllarda Agatha Christie, Georges Simenon, Ian Fleming ve Mike Hammer anısına gerçekleştirdiği Kara Hafta Festivali’ni bu yıl efsane isim Alfred Hitchcock anısına, yine DenizBank iş birliğinde düzenliyor.





Ünlü simalar festival için İstanbul’da

Köklü geçmişi kadar, kültür ve sanat hayatına katkılarıyla da ön plana çıkan Pera Palace Hotel’de 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivale; Michael Katz Krefeld, Petros Markaris, Teresa Solana gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra; Ahmet Ümit, Elçin Poyrazlar, Algan Sezgintüredi gibi önemli Türk yazarlar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de katılım gösterecek.

Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini bulunduran 5. Kara Hafta Festivali; polisiye ve sinema eksenindeki oturumlarla edebiyat tutkunlarını ağırlayacak.

5. yıla özel öykü yarışması

Pera Palace Hotel’in DenizBank iş birliği ve Storytel desteğiyle düzenlediği, dünyada aynı adla yaygın olan polisiye edebiyat festivali Kara Hafta İstanbul, beşinci yılına özel bir öykü yarışması gerçekleştirdi. Gençlerin ilgisini polisiye edebiyatına çekmek amacıyla düzenlenen “Kara Hafta İstanbul Polisiye Öykü Yarışması”na 150’ye yakın öykü katıldı. Kazananlar 21 Kasım’da gerçekleştirilecek açılış kokteylinde ödüllerini alacaklar.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı festivale katılım için 0212 377 40 00 numaralı telefondan bilgi alınabilirken, detaylar ve programa www.karahafta.com adresinden ulaşılabilir.