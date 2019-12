7. Kayseri Film Festivali sona erdi

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, 'Saf' filmindeki rolüyle Saadet Işıl Aksoy "En İyi Kadın Oyuncu" seçilirken; "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise 'Küçük Şeyler' filmindeki rolüyle Alican Yücesoy'un oldu.

Görkemli Ödül Töreni

ERÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Kayseri Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak festival direktörü Kadir Turna geldi. Turna, "Her sene iyi niyetle güzel hayallerle çalışmaya başlayan bir festivaliz. Oldukça yoğun bir sürecin ardından festivali tamamlıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla bugün bir festivali geride bırakıyoruz. Üzülenler, sevinenler, her festivalde olduğu gibi polemikler, tartışmalar oldu ama bildiğiniz üzere festivaller zaten bütün zıt duyguların bir arada yaşandığı ortamlardır. Bir bakıma bu tartışmalar ve polemikler sinema sektörünü zamanla olgunlaştıran sürece dönüştürür. Kuşkusuz, kazanan her zaman Türk Sineması olacaktır. Yedi yıldır birbirinden değerli sinemacıları Kayseri'de buluşturan festivalimiz, bundan sonra da aynı heyecanla bu buluşmaya ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Teşekkürlerin ne kadar önemli olduğunu insan böyle zamanlarda anlıyor" ifadelerini kullandı ve Talas Belediyesi başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Anadolu Sinemacılar Derneği, festival ekibi ve festival süresince salonları dolduran tüm Kayseri halkı ve sinemaseverlere teşekkür etti.

Belgesel ve Kısa Metrajda Ödüller Sahiplerini Buldu

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nı kazanan ve 5.000 TL'lik ödülün sahibi "Bir zamanlar bir dilin yaşayışına ilişkin hüzünlü süreci ayrıntılarıyla araştırıp dilin niteliğini de gerçekçi yaklaşımıyla belgeleyerek sergilediği" olarak belirtilen gerekçeyle Burcu Esenç ve Cantekin Cantez’in yönettiği Bir Rüya Gördüm filminin oldu. Ulusal Belgesel kategorisinde "Jüri Özel Ödülü" ise Sinan Bal'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Olmaz Dediler Oldu filmine gitti.

Ulusal Kısa Metraj Yarışması'nın kazananı ve 5.000 TL'lik ödülün sahibi "Toplumda bir merkez tarafından doğruluğu sınanmadan empoze edilen halkların geçiciliğini ve göreliliğini anlatması, bu normları sorgulamaya yönelik oluşan kolektif şiddeti ve linç etme şevkini resmetme başarısı sebebiyle" Alican Yücesoy'un yönettiği Taş filminin oldu. Yarışmayı kazanan filmin yönetmeni Alican Yücesoy'a ödülünü, yarışma jürisinde yer alan Bulut Reyhanoğlu, Vuslat Saraçoğlu ve Emre Kızılırmak takdim etti.

Ulusal Yarışma, En İyi Film; OMAR VE BİZ

Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları, Altın Çınar Ödülleri'ni birbirinden değerli isimlerden aldılar.

Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü'nü açıklamak için sahneye jüri başkanı Abdullah Oğuz geldi. En İyi Film Ödülü'ne Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er'in yönettiği 'Omar ve Biz' filmi layık görüldü. Film ekibine ödülü ise Talas Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar takdim etti.

'En İyi Yönetmen Altın Çınar Ödülü'ne 'Omar ve Biz' filmiyle Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadır Er layık görüldü. Ödülü Ulusal Yarışma jüri başkanı ve yönetmen Abdullah Oğuz takdim etti.

'Saf' filmi ile Ulusal Yarışma'da 'En İyi Kadın Oyuncu Altın Çınar' ödülünü Saadet Işıl Aksoy alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu Altın Çınar' ödülü 'Küçük Şeyler' filmindeki rolüyle Alican Yücesoy'un oldu. Alican Yücesoy ödülünü oyuncu ve Ulusal Yarışma jüri üyesi İpek Tuzcuoğlu'nun elinden aldı. Yarışmadaki 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü 'Peri' filmindeki performansıyla Özay Fecht'in olurken, 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ise 'Dilsiz' filmindeki rolüyle Emin Gürsoy'un oldu.

'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oyuncu kadrosunda Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek ve Kaan Alp Dayı'nın yer aldığı 'Peri' filminin oldu. Filmin oyuncularına ödüllerini Ulusal Yarışma jüri üyesi Görkem Yeltan takdim etti. 'Elia Kazan Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise Seyid Çolak'ın yönetmenliğini yaptığı Kapan filminin oldu. Ödülü, oyuncu Ufuk Bayraktar takdim etti.

'En İyi Senaryo Altın Çınar Ödülü' ise 'Küçük Şeyler' filminin senaristi Kıvanç Sezer'in oldu. Kıvanç Sezer'in katılamadığı törende ödülü Burçak Evren'in elinden Alican Yücesoy teslim aldı.

'En İyi Kurgu Altın Çınar Ödülü', 'Saf' filmi ile Evren Luş'un oldu. Ödülü, kurgu yönetmeni Mustafa Preşeva takdim etti. 'En İyi Görüntü Yönetmeni Altın Çınar Ödülü ise 'Dilsiz' filmi ile Andreas Sinanos ve 'Kovan' filmi ile Serdar Ünlütürkarasında paylaştırıldı. Ödüllerin sahiplerine Altın Çınar heykelcikleri görüntü yönetmeni ve Ulusal Yarışma jüri üyesi Gökhan Atılmış tarafından verildi.

Ödül gecesinde 'Yücel Çakmaklı Halk Ödülü' ise Can Evrenol'un yönettiği 'Peri' filminin oldu. Evrenol, ödülünü Suna Yıldızoğlu'nun elinden aldı.