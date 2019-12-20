7. Koğuştaki Mucize albümü yayınlandı

Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu’nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat’ın yazdığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin beğeni toplayan müzikleri, soundtrack albümünde toplandı.

23 şarkıdan oluşan albümde Hasan Özsüt imzalı filmin izleyenleri derinden etkileyen tema müziklerinin yanı sıra Neşet Ertaş’ın ‘Yolcu’ şarkısı yer alıyor. 2019 yılının en çok izlenen Türk filmi olan ‘7. Koğuştaki Mucize’nin film müzikleri albümü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.