77. Altın Küre adayları açıklandı
Pek çok eleştirmen tarafından Akademi Ödülleri'nin habercisi olarak nitelendirilen 77. Altın Küre'de yarışacak olan yapımlar açıklandı. Ünlü oyuncular Dakota Fanning ve Susan Watson'ın açıkladığı adaylar arasında Martin Scorsese'nin geçtiğimiz günlerde gösterime giren yeni filmi The Irishman, 1917, Marriage Story gibi yapımlar var.
EnEni 77. Altın Küre Ödülleri'nde yarışacak olan filmler belli oldu. 5 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak ödüller için birbirinden önemli yapımlar yarışacak. İşte 77. Altın Küre Ödülleri'nde yarışacak filmler.
En İyi Film
“1917”
“Irishman”
“Joker”
“Marriage Story”
“The Two Popes”
En İyi Yönetmen
Bong Joon Ho - Parasite
Sam Mendes - 1917
Quentin Tarantino - Once Upon A Time In Hollywood
Martin Scorsese - The Irishman
Todd Phillips - Joker
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Joaquin Phoenix - Joker
Christian Bale - Ford v. Ferrari
Antonio Banderas - Pain and Glory
Adam Driver - Marriage Story
Jonathan Pryce - The Two Popes
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Cynthio Erivo - Harrie
Scarlett Johansson - Marriage Story
Soarise Ronana - Little Women
Charlize Theron - Bombshell
Renee Zellweger - Judy
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood
Al Pacino - The Irishman
Joe Pesci - The Irishman
Brad Pitt - Once Upon A Time In Hollywood
Anthony Hopkins - The Two Popes
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Annette Benning - The Report
Margot Robbie - Bombshell
Jennifer Lopez- Hustlers
Kathy Bates - Richard Jewell
Laura Dern - Marriage Stor
En İyi Senaryo
Marriage Story
Parasite
The Two Popes
Once Upon A Time In Hollywood
The Irishman
Yabancı Filmde En İyi Film
The Farewell
Les Misérables
Pain and Glory
Parasite
Portrait of a Lady on Fire
En İyi Müzikal - Komedi
Rocketman
Dolemite is my Name
Jojo Rabbit
Knives Out
Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Film Müziği
Beautiful Ghosts – CATS
I’m Gonna Love Me Again – Rocketman
Into the Unknown – Frozen 2
Spirit – The Lion King
Stand Up – Harriet
En İyi Drama Dizi
Big Little Lies
The Crown
Killing Even
Morning Show
Succession
En İyi Mini Dizi
Catch-22
Chernobyl
Fosse/Verdon
The Loudest Voice
Unbelievable
En İyi Erkek Oyuncu (Drama Dizi)
Ben Platt - The Politician
Paul Rudd - Living With Yourself
Rami Yousef - Rami
Bill Hader - Barry
Michael Douglas - The Kominsky Method
En İyi Kadın Oyuncu (Drama Dizi)
Jennifer Aniston - The Morning Show
Jodi Comer - Killing Eve
Nicole Kidman - Big Little Lies
Reese Witherspoon - The Morning Show
Olivia Colman - The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi)
Chris Abbott - Catch 22
Sacha Baron Cohen - The Spy
Russell Crowe - The Loudest Voice
Jared Harris - Chernobyl
Sam Rockwell - Fosse/Verdon
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi)
Michelle Williams - Fosse/Verdon
Helen Mirren - Catherine the Great
Merritt Wever - Unbelievable
Kaitlyn Dever - Unbelievable
Joey King - The Act
En İyi Animasyon
Frozen 2
The Lion King
Missing Link
Toy Story 4
How to Train Your Dragon: The Hidden World