77. Altın Küre adayları açıklandı

EnEni 77. Altın Küre Ödülleri'nde yarışacak olan filmler belli oldu. 5 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak ödüller için birbirinden önemli yapımlar yarışacak. İşte 77. Altın Küre Ödülleri'nde yarışacak filmler.





En İyi Film

“1917”

“Irishman”

“Joker”

“Marriage Story”

“The Two Popes”

En İyi Yönetmen

Bong Joon Ho - Parasite

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon A Time In Hollywood

Martin Scorsese - The Irishman

Todd Phillips - Joker

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Joaquin Phoenix - Joker

Christian Bale - Ford v. Ferrari

Antonio Banderas - Pain and Glory

Adam Driver - Marriage Story

Jonathan Pryce - The Two Popes

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Cynthio Erivo - Harrie

Scarlett Johansson - Marriage Story

Soarise Ronana - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy





En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon A Time In Hollywood

Anthony Hopkins - The Two Popes

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Annette Benning - The Report

Margot Robbie - Bombshell

Jennifer Lopez- Hustlers

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Stor

En İyi Senaryo

Marriage Story

Parasite

The Two Popes

Once Upon A Time In Hollywood

The Irishman

Yabancı Filmde En İyi Film

The Farewell

Les Misérables

Pain and Glory

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

En İyi Müzikal - Komedi

Rocketman

Dolemite is my Name

Jojo Rabbit

Knives Out

Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film Müziği

Beautiful Ghosts – CATS

I’m Gonna Love Me Again – Rocketman

Into the Unknown – Frozen 2

Spirit – The Lion King

Stand Up – Harriet

En İyi Drama Dizi

Big Little Lies

The Crown

Killing Even

Morning Show

Succession

En İyi Mini Dizi

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

En İyi Erkek Oyuncu (Drama Dizi)

Ben Platt - The Politician

Paul Rudd - Living With Yourself

Rami Yousef - Rami

Bill Hader - Barry

Michael Douglas - The Kominsky Method

En İyi Kadın Oyuncu (Drama Dizi)

Jennifer Aniston - The Morning Show

Jodi Comer - Killing Eve

Nicole Kidman - Big Little Lies

Reese Witherspoon - The Morning Show

Olivia Colman - The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi)

Chris Abbott - Catch 22

Sacha Baron Cohen - The Spy

Russell Crowe - The Loudest Voice

Jared Harris - Chernobyl

Sam Rockwell - Fosse/Verdon

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi)

Michelle Williams - Fosse/Verdon

Helen Mirren - Catherine the Great

Merritt Wever - Unbelievable

Kaitlyn Dever - Unbelievable

Joey King - The Act

En İyi Animasyon

Frozen 2

The Lion King

Missing Link

Toy Story 4

How to Train Your Dragon: The Hidden World