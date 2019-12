Akbank Sanat'ta Sessiz Sinema Günleri

Ana teması ‘Bilinmeyen’ olarak belirlenen festivalde sinemanın ilk dönemi, o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyenleri ve bilim kurgu türünün ilk örnekleri yer alacak. Her zaman olduğu gibi tüm filmler en son restorasyonlu kopyalarıyla gösterilirken, filmlere canlı müzik eşlik ediyor.

Akbank Sanat 6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri Programı

5 Aralık Perşembe 13:00

Geleceği Olmayanlar

Ludzie Bez Jutra

People With No Tomorrow

Yönetmen/Director: Aleksander Hertz

Oyuncular/Cast: Józef Wegrzyn, Halina Bruczówna, Iza Kozlowska

Yıl/Year: 1919

Ülke/Country: Polonya

Altyazı/Subtitles: Türkçe

Süre/Duration: 84 dk.

Müzik/Live Music by: Günter Buchwald (Piyano, keman)

Sunum/Introduced by: Dariusz Wieromiejczyk

5 Aralık Perşembe 16:00

İstenmeyen Kadın

A Tolonc

The Undesirable

Yönetmen/Director: Mihály Kertész

Oyuncular/Cast: Lili Berky, Mihaly Varkonyi, Mari Jaszai

Yıl/Year: 1914

Ülke/Country: Macaristan

Altyazı/Subtitles: Türkçe

Süre/Duration: 70 dk.

Müzik/Live Music by: Günter Buchwald (Piyano, keman)

Sunum/Introduced by: György Raduly

5 Aralık Perşembe 19:00

Bolex’e Takılanlar

Beyond the Bolex

Yönetmen/Director: Alyssa Bolsey

Yıl/Year: 2018

Ülke/Country: Amerika

Altyazı/Subtitles: Türkçe

Süre/Duration: 94 dk.

Sunum/Introduced by: Alyssa Bolsey

6 Aralık Cuma 13:00

Hans Richter: Sinemanın Avangard Müziği

Hans Richter: The Avantgarde Music of Cinema

Süre: 90 dk

Müzik: Eda Er (elektronikler, vokal), Simon Sieger (piyano, trombon), Orhan Deniz (bas gitar ve klarnet), Onur Başkurt (perküsyon ve elektronikler)

Sunum/Introduced by: Annike Kross

6 Aralık Cuma 16:00

The Views from the Ottoman Empire & Tamilla

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler & Tamilla

Yönetmen/Director: Muhsin Ertuğrul

Oyuncular/Cast: Anna Zarzhitskaya, Mykola Kuchinsky, Matvei Liarov

Yıl/Year: 1927

Ülke/Country: SSCB

Altyazı/Subtitles: Türkçe

Süre/Duration: 100dk

Müzik/Live Music by: Ayşe Tütüncü (piyano), Miray Eslek (klarnet)

Sunum/Introduced by: Ahmet Gürata ve Elif Rongen-Kaynakçı

6 Aralık Cuma 19:00

Denizcinin Hazinesi

Az Aranyember

Man of Gold

Yönetmen/Director: Sandor Korda (Alexander Korda)

Oyuncular/Cast: Oszkar Beregi, Gabor Rajnay, Ica Lenkeffy, Lily Berky

Yıl/Year: 1918

Ülke: Macaristan

Altyazı/Subtitles: Türkçe

Süre/Duration: 100 dk.

Müzik/Live Music by: Günter Buchwald (piyano, keman)

Sunum/Introduced by: György Raduly

7 Aralık Cumartesi 11:00

Masterclass

Daan van den Hurk

Hollandalı genç müzisyen Dana van den Hurk, sessiz sinemaya müzik yapmanın incelikleri üzerine bir masterclass düzenliyor.

Young Dutch musician gives a masterclass about the hints of making music to silent cinema.

7 Aralık Cumartesi 13:00

Komedi Seçkisi

Yıl/Year: 1921

Ülke: ABD

Altyazı/Subtitles: Türkçe

Süre/Duration: 90dk

Müzik/Live Music by: Günter Buschwald

Sunum/Introduced by: Serge Bromberg

7 Aralık Cumartesi 16:00

Kameralı Kadın: Ella Bergmann-Michel

Woman With A Camera: Ella Bergmann-Michel

Yıl/Year: 1931-1933

Ülke: Almanya

Altyazı/Subtitles: Türkçe

Süre/Duration: 120 dk

Müzik/Live Music by: Daan van den Hurk (piyano), Özün Usta (kontrabas)

Sunum/Introduced by: Madeleine Bernstorff

Meditasyon/Meditation by: Canan Balan

7 Aralık Cumartesi 19:00

Serge Bromberg sunar: Yangından Kurtarılan Filmler

Serge Bromberg’s Retour de Flamme

Yıl/Year: 1895-1920

Altyazı/Subtitles: Türkçe

Süre/Duration:90dk

Müzik/Live Music by: Serge Bromberg (piyano)

Sunum/Introduced by: Serge Bromberg