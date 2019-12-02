Akbank Sanat'ta Sessiz Sinema Günleri
6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri 5 – 7 Aralık tarihleri arasında AKBANK SANAT’ta izlenebilecek. Kino İstanbul tarafından Cineteca di Bologna ile Eye Filmmuseum ortaklığında düzenlenen sinemanın erken dönemine adanmış Türkiye’nin ilk ve tek film festivali olarak altıncı yılını kutlayan etkinlik; diğer festival mekanları ile birlikte AKBANK SANAT’ta da seyirciyle buluşuyor.
Ana teması ‘Bilinmeyen’ olarak belirlenen festivalde sinemanın ilk dönemi, o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyenleri ve bilim kurgu türünün ilk örnekleri yer alacak. Her zaman olduğu gibi tüm filmler en son restorasyonlu kopyalarıyla gösterilirken, filmlere canlı müzik eşlik ediyor.
Akbank Sanat 6. Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri Programı
5 Aralık Perşembe 13:00
Geleceği Olmayanlar
Ludzie Bez Jutra
People With No Tomorrow
Yönetmen/Director: Aleksander Hertz
Oyuncular/Cast: Józef Wegrzyn, Halina Bruczówna, Iza Kozlowska
Yıl/Year: 1919
Ülke/Country: Polonya
Altyazı/Subtitles: Türkçe
Süre/Duration: 84 dk.
Müzik/Live Music by: Günter Buchwald (Piyano, keman)
Sunum/Introduced by: Dariusz Wieromiejczyk
5 Aralık Perşembe 16:00
İstenmeyen Kadın
A Tolonc
The Undesirable
Yönetmen/Director: Mihály Kertész
Oyuncular/Cast: Lili Berky, Mihaly Varkonyi, Mari Jaszai
Yıl/Year: 1914
Ülke/Country: Macaristan
Altyazı/Subtitles: Türkçe
Süre/Duration: 70 dk.
Müzik/Live Music by: Günter Buchwald (Piyano, keman)
Sunum/Introduced by: György Raduly
5 Aralık Perşembe 19:00
Bolex’e Takılanlar
Beyond the Bolex
Yönetmen/Director: Alyssa Bolsey
Yıl/Year: 2018
Ülke/Country: Amerika
Altyazı/Subtitles: Türkçe
Süre/Duration: 94 dk.
Sunum/Introduced by: Alyssa Bolsey
6 Aralık Cuma 13:00
Hans Richter: Sinemanın Avangard Müziği
Hans Richter: The Avantgarde Music of Cinema
Süre: 90 dk
Müzik: Eda Er (elektronikler, vokal), Simon Sieger (piyano, trombon), Orhan Deniz (bas gitar ve klarnet), Onur Başkurt (perküsyon ve elektronikler)
Sunum/Introduced by: Annike Kross
6 Aralık Cuma 16:00
The Views from the Ottoman Empire & Tamilla
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler & Tamilla
Yönetmen/Director: Muhsin Ertuğrul
Oyuncular/Cast: Anna Zarzhitskaya, Mykola Kuchinsky, Matvei Liarov
Yıl/Year: 1927
Ülke/Country: SSCB
Altyazı/Subtitles: Türkçe
Süre/Duration: 100dk
Müzik/Live Music by: Ayşe Tütüncü (piyano), Miray Eslek (klarnet)
Sunum/Introduced by: Ahmet Gürata ve Elif Rongen-Kaynakçı
6 Aralık Cuma 19:00
Denizcinin Hazinesi
Az Aranyember
Man of Gold
Yönetmen/Director: Sandor Korda (Alexander Korda)
Oyuncular/Cast: Oszkar Beregi, Gabor Rajnay, Ica Lenkeffy, Lily Berky
Yıl/Year: 1918
Ülke: Macaristan
Altyazı/Subtitles: Türkçe
Süre/Duration: 100 dk.
Müzik/Live Music by: Günter Buchwald (piyano, keman)
Sunum/Introduced by: György Raduly
7 Aralık Cumartesi 11:00
Masterclass
Daan van den Hurk
Hollandalı genç müzisyen Dana van den Hurk, sessiz sinemaya müzik yapmanın incelikleri üzerine bir masterclass düzenliyor.
Young Dutch musician gives a masterclass about the hints of making music to silent cinema.
7 Aralık Cumartesi 13:00
Komedi Seçkisi
Yıl/Year: 1921
Ülke: ABD
Altyazı/Subtitles: Türkçe
Süre/Duration: 90dk
Müzik/Live Music by: Günter Buschwald
Sunum/Introduced by: Serge Bromberg
7 Aralık Cumartesi 16:00
Kameralı Kadın: Ella Bergmann-Michel
Woman With A Camera: Ella Bergmann-Michel
Yıl/Year: 1931-1933
Ülke: Almanya
Altyazı/Subtitles: Türkçe
Süre/Duration: 120 dk
Müzik/Live Music by: Daan van den Hurk (piyano), Özün Usta (kontrabas)
Sunum/Introduced by: Madeleine Bernstorff
Meditasyon/Meditation by: Canan Balan
7 Aralık Cumartesi 19:00
Serge Bromberg sunar: Yangından Kurtarılan Filmler
Serge Bromberg’s Retour de Flamme
Yıl/Year: 1895-1920
Altyazı/Subtitles: Türkçe
Süre/Duration:90dk
Müzik/Live Music by: Serge Bromberg (piyano)
Sunum/Introduced by: Serge Bromberg