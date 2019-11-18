Akbank Sanat'tan Romen Sineması seçkisi

9 Kasım 2019, Cumartesi

LE CONCERT “KONSER”

Saat: 15.00

Yönetmen: Radu Mihaileanu

Oyuncular: Aleksei Guskov, Miou-Miou, Mélanie Laurent

Yapım ve format.: 2009, 120 dk., DVD

Yıllar önce, Andrei Simoniovich Filipov, Bolshoi Orkestrası şefiyken, Yahudi müzisyenlerle çalıştığı için kovulmuştur. Şimdi ise, bir bina sorumlusu olarak, orkestra üyelerinin Paris’e davet edildiği haberini alır. Bunun üzerine, o zaman çalıştığı müzisyenleri bir araya getirir ve şimdiki orkestra üyeleriyle değişim yapmayı planlar. Hem de güzel bir virtüözün onlara katılacağını umarak.

14 Kasım 2019, Perşembe

MOROMETEİİ 2 “MOROMETE AİLESİ 2”

Saat: 19.00

Yönetmen: Stere Gulea

Oyuncular: Horaţiu Mălăele, Iosif Pastina, Florin Zamfirescu

Yapım ve format.: 2018, 110 dk., Blu-ray

1987 yılında çevrilmiş olan Moromete Ailesi filminin devamı olan bu filmde, 2. Dünya Savaşı sonrasında, Romanya’nın komünizmle yönetildiği bir dönemde, Moromete Ailesi’nin yaşadıklarına tanık oluyoruz.

16 Kasım 2019, Cumartesi

THOU SHALT NOT KILL “ÖLDÜRMEYECEKSİN”

Saat: 15.00

Yönetmen: Gabi Virginia Sarga, Catalin Rotaru

Oyuncular: Codin Maticiuc, Cristina Flutur, Alexandru Suciu

Yapım ve format.: 2018, 120 dk., Blu-ray

Bükreş’teki bir hastanede görev yapan genç ve idealist cerrah Cristian, başarılı geçen ameliyatların sonra beklenmedik şekilde gerçekleşen hasta ölümlerinden rahatsız olan tek kişidir. Buna hastanenin yıllardır kullandığı etkisiz biyositlerin sebep olduğunu keşfeder ve bu durumu herkese duyurmaya çalışır. Ne var ki insanlar olaya duyarsızlık gösterir.

21 Kasım 2019, Perşembe

PUP-O, MA !

Saat: 19.00

Yönetmen: Camelia Popa

Oyuncular: Alexandru Pop, Cosmin Selesi, Alin Panc

Yapım ve format.: 2018, 90 dk., Blu-ray

Rachitele Köyü’ndeki bir inanışa göre “Yün Günü”nde bir kızı öperseniz, o sizin eşiniz olacaktır. Üç çoban, birini öpebilmek için, olası tüm yolları dener.

26 Kasım 2019, Salı

COBORAM LA PRIMA “YANIMDA”

Saat: 19.00

Yönetmen: Camelia Popa

Oyuncular: Contantin Cotimanis, Victoria Cociaş, Iulian Burciu

Yapım ve format.: 2018, 84 dk., Blu-ray

Collective Club’daki yangından sonraki sabah, bir yeraltı treni istasyonlar arasında durur. Yolcular birbirleriyle iletişime geçmek ve yardımlaşmak durumunda kalırlar. Tanımadığımız insanlarla bile paylaşabileceğimiz çok şey olabileceğini konu edinen bir film.