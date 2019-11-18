Akbank Sanat'tan Romen Sineması seçkisi
Akbank Sanat, 09-26 Kasım tarihleri arasında güncel Romanya sinemasından 5 seçkin filme ev sahipliği yapıyor. İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte sinemaseverler; “Konser”, “Moromete Ailesi 2”, “Öldürmeyeceksin”, “Yanımda” ve “PUP-O, MA !” adlı filmleri izleme imkanı bulacaklar.
9 Kasım 2019, Cumartesi
LE CONCERT “KONSER”
Saat: 15.00
Yönetmen: Radu Mihaileanu
Oyuncular: Aleksei Guskov, Miou-Miou, Mélanie Laurent
Yapım ve format.: 2009, 120 dk., DVD
Yıllar önce, Andrei Simoniovich Filipov, Bolshoi Orkestrası şefiyken, Yahudi müzisyenlerle çalıştığı için kovulmuştur. Şimdi ise, bir bina sorumlusu olarak, orkestra üyelerinin Paris’e davet edildiği haberini alır. Bunun üzerine, o zaman çalıştığı müzisyenleri bir araya getirir ve şimdiki orkestra üyeleriyle değişim yapmayı planlar. Hem de güzel bir virtüözün onlara katılacağını umarak.
14 Kasım 2019, Perşembe
MOROMETEİİ 2 “MOROMETE AİLESİ 2”
Saat: 19.00
Yönetmen: Stere Gulea
Oyuncular: Horaţiu Mălăele, Iosif Pastina, Florin Zamfirescu
Yapım ve format.: 2018, 110 dk., Blu-ray
1987 yılında çevrilmiş olan Moromete Ailesi filminin devamı olan bu filmde, 2. Dünya Savaşı sonrasında, Romanya’nın komünizmle yönetildiği bir dönemde, Moromete Ailesi’nin yaşadıklarına tanık oluyoruz.
16 Kasım 2019, Cumartesi
THOU SHALT NOT KILL “ÖLDÜRMEYECEKSİN”
Saat: 15.00
Yönetmen: Gabi Virginia Sarga, Catalin Rotaru
Oyuncular: Codin Maticiuc, Cristina Flutur, Alexandru Suciu
Yapım ve format.: 2018, 120 dk., Blu-ray
Bükreş’teki bir hastanede görev yapan genç ve idealist cerrah Cristian, başarılı geçen ameliyatların sonra beklenmedik şekilde gerçekleşen hasta ölümlerinden rahatsız olan tek kişidir. Buna hastanenin yıllardır kullandığı etkisiz biyositlerin sebep olduğunu keşfeder ve bu durumu herkese duyurmaya çalışır. Ne var ki insanlar olaya duyarsızlık gösterir.
21 Kasım 2019, Perşembe
PUP-O, MA !
Saat: 19.00
Yönetmen: Camelia Popa
Oyuncular: Alexandru Pop, Cosmin Selesi, Alin Panc
Yapım ve format.: 2018, 90 dk., Blu-ray
Rachitele Köyü’ndeki bir inanışa göre “Yün Günü”nde bir kızı öperseniz, o sizin eşiniz olacaktır. Üç çoban, birini öpebilmek için, olası tüm yolları dener.
26 Kasım 2019, Salı
COBORAM LA PRIMA “YANIMDA”
Saat: 19.00
Yönetmen: Camelia Popa
Oyuncular: Contantin Cotimanis, Victoria Cociaş, Iulian Burciu
Yapım ve format.: 2018, 84 dk., Blu-ray
Collective Club’daki yangından sonraki sabah, bir yeraltı treni istasyonlar arasında durur. Yolcular birbirleriyle iletişime geçmek ve yardımlaşmak durumunda kalırlar. Tanımadığımız insanlarla bile paylaşabileceğimiz çok şey olabileceğini konu edinen bir film.