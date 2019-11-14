Albert Lang Hall'da Rus Oda Müziği

“Müzik Yakınlaştırır” temasıyla müzikseverleri yakına gelmeye davet eden Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri’nin 2019/2020 Sezonu Kasım ayında“Rus Oda Müziği Tarihi” başlıklı üç konserden oluşan diziyi ilk kez İstanbullu müzikseverler ile buluşturuyor. Tür ve üslup çeşitliliğini amaçlayan bu konser dizisi, hem oda müziği repertuvarının ünlü eserlerine hem de yıllar sonra tekrar gün yüzüne çıkartılmış ve konser sahnesinde hiç duyulmamış eserlere yer veriyor.

“Rus Oda Müziği Tarihi”, muazzam bir arşiv ve icra pratikleri çalışmasının sonucu. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan katalog, 18. ve 20. yüzyıllar arasında yaşamış 400’den fazla besteciyi ve bazıları Rus müziği repertuvarının başyapıtları olarak nitelenebilecek yaklaşık 1.500 eseri içeriyor. Rus kültürünün bu katmanı o kadar büyük ki, bilim insanlarının ve müzisyenlerin onu anlaması için uzun yıllara erişen pek çok ortak çalışma gerekecek.

Bu dizinin ilk konseri Ruzalia Kasimova ve Igor Androsov’dan oluşan Weber Duo, Rus bestecilerin klarnet ve piyano için yazılmış ikililerine odaklanıyor. Prokofyev’in özgün olarak flüt ve piyano için bestelediği sonatının klarnet ve piyano düzenlemesi ile Medtner’in Üç Noktürn’ünün Kasimova tarafından yapılan klarnet ve piyano düzenlemesi gibi nadir icra edilen düzenlemeler bu konserde dinleyiciyle buluşuyor. Devrim sırasında Paris’e kaçan Greçaninov ve Çerepnin’in sonatları gibi 1930’ların ikinci yarısında bestelenen ve Türkiye’de ilk kez icra edilecek eserlerini de dinleyicilerin beğenisine sunacak olan konser, Rus oda müziği tarihinin klarnete ayrılmış sayfasını geniş bir zaman dilimine oturtarak dinleyiciye aktarıyor. “Rus Oda Müziği Tarihi” dizisi konserleri 11 Mart ve 29 Nisan tarihlerinde Albert Long Hall’ de devam edecek.

27 Kasım Çarşamba akşamı DOKUZ GÜNLÜK MUCİZE programı ile “THE SOCIETY OF STRANGE AND ANCIENT INSTRUMENTS (SIRADIŞI ve ESKİ ÇALGILAR TOPLULUĞU)” Albert Long Hall’ un konuğu olacak.

Program:

A. Greçaninov: Klarnet ve Piyano İçin Si Bemol Majör Sonat, Op. 161

N. Medtner: Üç Noktürn, Op. 16 (klarnet ve piyano düzenlemesi: Ruzalia Kasimova)

A. Çerepnin: Klarnet ve Piyano İçin Sonat, Op. Posth.

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S. Taneyev: Klarnet ve Piyano için Canzone

S. Prokofyev: Klarnet ve Piyano İçin Re Majör Sonat, Op. 94