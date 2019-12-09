09.12.2019 - 13:34 |
Amélie müzikali ilk kez Türkiye'de
Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, çok özel sahne dekorları, müzikleri ve olağanüstü kadrosuyla 11 - 16 Şubat tarihleri arasında Istanbul Uniq Hall'da, 21 - 23 Şubat tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM'de sahnelenecek.
Paris'te garsonluk yapan masum, saf, sessiz fakat yüreğinde çığlıklarla yaşayan şaşırtıcı bir genç kadının hikayesi AMELIE. Etrafındaki herkese mutluluk saçan, şefkatli... Bir gün hayat karşısına aşkı çıkarır. Mutluluğu için herşeyi riske atması gerektiğini anlar ve kalbinden geçenleri yüksek sesle söylemeye başlar.