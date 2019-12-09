MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKültür Sanat Haberleri Amélie müzikali ilk kez Türkiye'de
ABONE OL
09.12.2019 - 13:34 |

Amélie müzikali ilk kez Türkiye'de

Başrollerini Audrey Brisson ve Danny Mac'in paylaştığı müzikal, çok özel sahne dekorları, müzikleri ve olağanüstü kadrosuyla 11 - 16 Şubat tarihleri arasında Istanbul Uniq Hall'da, 21 - 23 Şubat tarihleri arasında Bursa Merinos AKKM'de sahnelenecek.

Amélie müzikali ilk kez Türkiye'de

Paris'te garsonluk yapan masum, saf, sessiz fakat yüreğinde çığlıklarla yaşayan şaşırtıcı bir genç kadının hikayesi AMELIE. Etrafındaki herkese mutluluk saçan, şefkatli... Bir gün hayat karşısına aşkı çıkarır. Mutluluğu için herşeyi riske atması gerektiğini anlar ve kalbinden geçenleri yüksek sesle söylemeye başlar. 

Amélie müzikali ilk kez Türkiyede

Kim Milyoner Olmak İster'de verdiği cevapla olay oldu!Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de "Umarım 'caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım, elendiği soru ile sosyal medyada gündem oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

E-5'te bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

E-5'te bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

TEV burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TEV burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu!

Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu!

Savaş çıkardılar! Halatla böyle tırmandı...

Savaş çıkardılar! Halatla böyle tırmandı...

Sıradaki Haber