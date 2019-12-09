Amélie müzikali ilk kez Türkiye'de

Paris'te garsonluk yapan masum, saf, sessiz fakat yüreğinde çığlıklarla yaşayan şaşırtıcı bir genç kadının hikayesi AMELIE. Etrafındaki herkese mutluluk saçan, şefkatli... Bir gün hayat karşısına aşkı çıkarır. Mutluluğu için herşeyi riske atması gerektiğini anlar ve kalbinden geçenleri yüksek sesle söylemeye başlar.